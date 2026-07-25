ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、25日と26日に開催される、世界最大級のメタバースイベントから生まれた“バーチャルとリアルが融”体験型リアルイベント「VketReal 2026 Summer」に初出展し、「17LIVE」ブースにてライバーが『推しと遊べる自販機』でリアル体験型コンテンツの利用促進を行う。

｢17LIVE」が「VketReal 2026 Summer」に初出展

コラボポストカードのプレゼントも

当日の会場には、事前に「17LIVE」アプリ内で実施したイベントを勝ち抜いた6名のライバーが来場し、来場者に対して『推しと遊べる自販機』の体験促進や、ノベルティの配布を通じてコミュニケーションを図る。

「17LIVE」のオリジナルラッピングを施した自販機では、「17LIVE」の公式キャラクター「ベイビー」をタップしてスコアを競う爽快なミニゲームを展開。体験した人にはライバーの限定ブロマイドや「ベイビー」ノベルティをプレゼントするなど、リアルとオンライの架け橋となるプログラムが用意される。また、17LIVEアプリ画面を提示した人には、「ミルティナ × イチナナベイビー」コラボポストカードがプレゼントされる。