ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、山口県山口市にて2026年8月に開催する西日本最大級の野外音楽フェス「WILD BUNCH FEST. 2026」への出演者を選出するオーディションイベント『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦!!』を、6月13日より開催している。

『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦!!』

「WILD BUNCH FEST. 2026」ステージ出演権をかけたオーディションイベント

『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦!!』は、17LIVEで活躍中のイチナナライバーであれば、誰でも参加が可能。6月13日より開催する第1弾と後日開催する第2弾のアプリ内イベント、その後のオーディションを経て選出された合計8名のライバーが「17LIVEステージ」へ出演、さらに選ばれた1名のライバーは、ワイルドバンチのステージへ出演することができる。