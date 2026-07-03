「俺が全部断ってるのは……」M!LKの佐野勇斗が、ファンからの“あるお願い”に本音を明かした――。

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佐野勇斗、ファンイベントでの葛藤を吐露「俺のワガママで…」

6月12日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』では、特典会などファン交流イベントの話題に。佐野は、「なるべく満足してもらいたいわけ」と前置きしながら、「ただ、俺も言いたくないこともあるのよ」と悩ましげな様子。

「例えば、俺が全部断ってるのは、『チラチLOVE』の(吉田)仁人の“オレが好きなんでしょ? ”ってセリフを言ってくださいとか。俺はあんまり言いたくないのね」と話し、「なぜかって言うと、なんか恥ずかしいし、嫌なの」と正直な思いを語った。

「“好き”とか、“褒めて”とか、そういうのは全然言うんだけど。なんかそこだけは、ちょっと言いたくなくて」とキッパリ伝えつつも、「俺が“ヤダ、言いたくない”って言ったときの、えぇ……っていう顔が申し訳ねぇなみたいな。俺のワガママで言わないのが、申し訳ないなって」と吐露。「悔しい! 言いたくない自分が……でも、なんか言いたくないんだよな」と葛藤していると、友人のユッケ氏は、「本音すぎるね、それ(笑)」と笑いながら返した。

佐野は、「満足させられなかったのは、なんか嫌というか。悔しさはある」と申し訳なさそうに語る一方で、「でも、ごめん。言えない。それはやめて。それ言うの。満足してほしいから、それだけはやめて」と本気で懇願。「めちゃくちゃ難しい……」と逡巡していると、ユッケ氏が「自分のことを好きな人が、そんなに来てくれるってすごいよね」とフォローし、「それは本当にうれしいよね。冷静に毎回考えるけどさ。俺に会いに来てくれてるんだなと思って。ヤバいよね」と改めてファンに感謝していた。

【編集部MEMO】
佐野勇斗は、1998年3月23日生まれ。愛知県出身。2015年2月公開の映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。近年の主な出演作は、TBS『トリリオンゲーム』(23)、ABCテレビ『マイダイアリー』(24)、劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～』(23)、映画『六人の嘘つきな大学生』(24)、劇場版『トリリオンゲーム』(25)。ボーカルダンスユニット・M!LKの一員としても活動している。

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