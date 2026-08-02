「空腹を満たせばいいと思っていた」俳優の羽田美智子が、食生活を意識するきっかけとなった出来事を語った――。

羽田美智子

体調不良で病院へ行き、自身の食生活を始めて意識

7月29日に更新されたYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』で、食生活の話題になり、「人間って食べたものでできてるもんね」と語った羽田。「若いころは実感しなかった。空腹を満たせばいいと思ってた」というが、「ある日、ビーツのジュースを飲んだら、排せつ物があの色で出てきて……(笑)。人間って、やっぱり口から入ったものが、体内を駆け巡って出てくるっていう。人間の摂理が身に染みたときがあって。食べるものに気をつけなきゃなって」と“気づき”を明かした。

また、体調不良で病院に行った際に、「食べたものを書いてきてください」と言われたそうで、「書いてはじめて意識したの。自分の食べたもの」と吐露。「(インスタントのものを)ちょっとだけ食べてるつもりが、3日に1回食べてるじゃんとか。もちろん悪いとは言わないけど、こんなに食べてたとか。お弁当の時代だったから、揚げ物を毎日食べてるみたいな」と話し、「それを持って行ったら、“足りない栄養素が結構ありますね”なんて言われて」と回想。

病院で、海藻類ときのこ類が足りないと言われ、「意識的に摂らないと、摂らない食生活だから。なるべくお味噌汁にワカメを入れたりとか」と普段から工夫している様子の羽田。現在の食生活は、「昭和のまま」だといい、「外食で楽しめるから。家庭内ではせめて昭和を楽しもうと思って。うちの食卓は、結構昭和なの(笑)。ご飯にお味噌汁にお漬物に、魚かお肉の主菜があって、あとは野菜。きのことかね」と笑顔で話していた。