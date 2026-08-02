「写真館で撮るのめちゃくちゃ久しぶり」アイドルグループ・M!LKの塩崎太智(※崎はたつさき)と吉田仁人が、プロフィール写真撮影の様子を公開した――。

吉田仁人

『じんだい』復活後2本目の動画はまさかの“プロフ写真撮影”

約4年半ぶりに復活した塩崎と吉田のYouTubeチャンネル『じんだいチャンネル』。7月27日に更新された動画で、塩崎は、「本格的に復活させるにあたって、必要なものを今から2人で撮りに行けたら」と含み笑い。吉田と合流すると、チャンネルのプロフィール写真を撮るため、本格的な写真館に行くことを伝え、「やるからには、楽しんで行こうよ。サブチャンネルっておもしろいこと、やりたいことができるからさ」と笑顔で話した。

写真館に着くと、塩崎は「俺ら、月に何回写真撮られてるの? って感じだけどさ。写真館で撮るのめちゃくちゃ久しぶり」と楽しみな様子で、吉田は、「本当に俺、幼稚園ぶりとかなんだけど。なんか緊張する」とドキドキ。2人は照れながら顔を寄せ合うなど、なごやかに撮影が進められ、塩崎は、「めちゃくちゃいいぞ!」と仕上がりに大満足。一方の吉田は、塩崎との“家族写真”に大爆笑し、「かたすぎる! なんでそんな笑顔下手なんだよ!」とツッコんでいた。

また、撮影前には、お互いの髪をセットし合うなど、仲の良さをうかがわせるシーンも。ファンからは、「アーティストっぽい写真かと思ったらガチ家族写真で大横転」「良いとこのお母様とご子息すぎる笑」「私立幼稚園のお受験かな?」「家族写真撮りにいくというだいぶ高度な仲の良さを見せつけてきたw」「アイドルのこのタイプの写真見る機会そうそうなくて草」「大真面目にやけにリアルな家族写真撮ってるの面白すぎる」「可愛いwww」などの反響が寄せられている。