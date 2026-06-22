「マジでしょうもないことなんだけど……」5人組アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、過去にケンカしたことがあるメンバーを打ち明けた――。

佐野勇斗

「M!LKはケンカしたことある?」に回答「ぶつかることはある」

4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』で、「5人はケンカしたことがある?」と問われた佐野。「毎週、深夜会議みたいなのがあって。そこでめちゃめちゃ意見を出し合って、話し合ったりするので、そのうえでぶつかることはある」としつつ、「普通のケンカはいつからしてないんだろう?」と逡巡した。

「(曽野)舜太と(山中)柔太朗はもちろんない」とキッパリ語り、「(吉田)仁人に関しては、お互いに注意し合う仲。“はぁ?”って絶対にならない。“そうだな”みたいな」と信頼関係をうかがせた。

一方で、「(塩崎)太智に関しては、ケンカしたことたぶんあるな」と思い出し笑い。「ケンカっていうか、マジでしょうもないことなんだけど……」と前置きしながら、「リリースイベントのときに、会場から移動する車の中で、座席のことで揉めて」と結成初期の出来事を告白した。続けて、「そこで中高生の僕らは揉めて、なんか2～3日気まずかったのを覚えてますね。その程度のケンカです(笑)」とあっけらかんと語り、「基本ないです。メンバーとケンカは。M!LKのメンバーは、みんな話し合えるんで」と胸を張っていた。