「努力とかっていうよりも……」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、メンバーと仲良くいられる“秘訣”を語った――。

佐野勇斗が結成12年目で発見したM!LKの“強み”とは

2014年にグループを結成し、今年で12年目を迎えたM!LK。4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』で、「10年以上、仲良くいられる理由」を聞かれると、佐野は「お互いの思いやりですね。完全にお互いのことをリスペクトしてます」とキッパリ。「僕らは、思いやりがあるうえで、ちゃんと意見も言うので。それは、5人全員そう」と話し、「極端にここだけめっちゃ仲良いとか、あんまないかもね。なんか5人でいるのが楽しい」とグループ仲の良さをうかがわせた。

また、メンバーとの“ペア”を想像し、「俺と太智もある。舜太も柔太朗も仁人も。みんなあるんだよね、お互いに」と話した佐野。同チャンネルに登場する友人のユッケ氏が、「誰と組んでも違和感はない」と語ると、「確かに。それって大きいかもね。それは強いかも」「そこがいいところかもね」と新たな発見をした様子で、改めて長年苦楽を共にしてきたメンバーに対し、「それはなんか、努力とかっていうよりも、本当に選んだ人ってことだよね。そうなってくるよね」と感慨深げにつぶやいていた。

コメント欄には、「10年以上一緒にいる仕事仲間にこんなに愛100%なのってすごい」「ずっと5人が幸せでいて欲しい」「M!LKで居続けてくれてありがとう」「これからも5人欠けずにアイドル人生歩んで欲しい」「M!LKが存在している現世に存在できて本当に幸せだな…」などの反響が寄せられている。