「多くのファンの方は知らない気がする」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、自身の“意外な一面”を明かした――。

佐野勇斗

M!LKの食事事情も告白「お昼ご飯とかも…」

4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』では、ファンの質問に回答。「一番ご飯に行くメンバーは?」と聞かれると、佐野は、「俺、マジでご飯行かないんだよな」と苦笑い。「そもそも本当に極度の面倒くさがり」だといい、「たぶん、多くのファンの方は知らない気がする。俺が面倒くさがりって」と吐露。世間の印象は、“引っ張っていくタイプ”だと思われていると想像しながら、「めちゃくちゃ鬼の面倒くさがり。昔の自分からすると、ちゃんと仕事できてるのが信じられない」とぶっちゃけた。

また、「外に食事にしに行くっていう行為が面倒くさいんだよな」とこぼした佐野。メンバーとは、「毎日一緒にご飯を食べている。お昼ご飯とかも、別々で食べればいいものを、みんなで1つの机を囲んで食べたりしている」と明かし、「あえて数少ないオフに、メンバーとご飯行こうとならない」と説明した。

一方で、「誘われないんです……この前も誘ってもらえなかったです(笑)。ご飯会。俺って誘いにくい……?」と寂しそうにつぶやく場面もあった。

あまりに“面倒くさがり”な性格なため、「飲み会とかもあると思うけど、本当に行かない。俺、業界でも、“行かない”で有名になっているぐらい行かない」と打ち明け、「交友関係が東京に染まらないと思わなかった(笑)」と自虐気味。外食は月1回程度だそうで、「(メンバーは)誰とでも行けるけど、別に誰とも行ってないって感じ。1人呼ぶなら、コイツも呼びたいなって。結局、全員呼びたくなっちゃう。だから、“みんな集まれる? ”って、グループのチャットに言うし」とも明かしていた。