元プロ野球選手の松井稼頭央氏が7月27日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「PL学園出身の先輩・後輩コンビが登場! お二人はライバル!? その関係性とは…?」に出演。PL学園の先輩・宮本慎也氏から受けた助言に驚いたエピソードを明かした。

宮本慎也が語る守備の極意「ランナーの進み具合は見えてる」

松井氏は宮本氏について、「やっぱりすごい先輩ですよね」と称賛。現役時代は別リーグだったため、「交流戦もなかった時代だったので、お会いするとなったらオープン戦かオールスターなんですよ」と振り返った。

その貴重な機会を心待ちにしていたといい、「僕はその時、慎也さんにお会いするの楽しみで。なぜかというと、宮本さんにいろいろ守備を聞きに行けるという」と告白。「その機会ってそこしかないんですよ。だから、そういった時にいつも『ちょっと守備教えてください』っていうのを僕はいつも聞きに行ってたんです」と回想した。

また、「速い打球が来て慌ててた」という自身の守備に対して、 宮本氏からは「でも、あそこで(打者が)つまずいてたぞ。お前、打者見えてないの?」と言われたという。これに松井氏は「『え? 普通見えるんですか?』みたいな。その視野の広さも含めて、『え? 宮本さん、打ったときにそこ見えてるのか』って」と驚きを隠せなかった様子だった。

これを受け、宮本氏は「ゴロ飛んできたときに、ランナーの進み具合は見えてるんですよ」と説明。「だから、一生懸命走ってないヤツのときは、一生懸命やらなくていいですよ。間に合うから。なおかつ足が遅いと、もっとゆっくりできるじゃないですか」と、その意図を語っていた。