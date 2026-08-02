元プロ野球選手の松井稼頭央氏が7月27日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「PL学園出身の先輩・後輩コンビが登場! お二人はライバル!? その関係性とは…?」に出演。PL学園の先輩・宮本慎也氏から受けた助言に驚いたエピソードを明かした。
宮本慎也が語る守備の極意「ランナーの進み具合は見えてる」
松井氏は宮本氏について、「やっぱりすごい先輩ですよね」と称賛。現役時代は別リーグだったため、「交流戦もなかった時代だったので、お会いするとなったらオープン戦かオールスターなんですよ」と振り返った。
その貴重な機会を心待ちにしていたといい、「僕はその時、慎也さんにお会いするの楽しみで。なぜかというと、宮本さんにいろいろ守備を聞きに行けるという」と告白。「その機会ってそこしかないんですよ。だから、そういった時にいつも『ちょっと守備教えてください』っていうのを僕はいつも聞きに行ってたんです」と回想した。
また、「速い打球が来て慌ててた」という自身の守備に対して、 宮本氏からは「でも、あそこで(打者が)つまずいてたぞ。お前、打者見えてないの?」と言われたという。これに松井氏は「『え? 普通見えるんですか?』みたいな。その視野の広さも含めて、『え? 宮本さん、打ったときにそこ見えてるのか』って」と驚きを隠せなかった様子だった。
これを受け、宮本氏は「ゴロ飛んできたときに、ランナーの進み具合は見えてるんですよ」と説明。「だから、一生懸命走ってないヤツのときは、一生懸命やらなくていいですよ。間に合うから。なおかつ足が遅いと、もっとゆっくりできるじゃないですか」と、その意図を語っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。