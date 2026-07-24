JR東海リテイリング・プラスは24日、国鉄急行形電車165系をモチーフとしたオリジナルグッズ第2弾を7月29日から販売開始すると発表した。今回はJR東海の「ゆう・ゆう東海」をはじめ、JR東日本で活躍した車両も取り上げるという。

165系は1963年の登場以来、各地でおもに急行列車として運行。派生型である167系、169系とともに、国鉄急行形電車を代表する存在として活躍した。国鉄時代からJR発足後にかけて、急行列車としての運用だけでなく、さまざまな改造車やジョイフルトレインも登場した。

第2弾となる今回の商品は、第1弾の発売時に商品化の要望が多かったJR東海の「ゆう・ゆう東海」をはじめ、JR東日本で活躍した車両も取り上げ、165系ファミリーが歩んだ豊かなバリエーションを商品化。JR東海が所蔵する「大垣⇔東京・品川」の実物サボも借り受け、素材と文字表現を再現したレプリカ商品も用意した。

「165系トレーディングアクリルキーホルダー(第2弾)」は1個660円、BOX販売は1万560円。中身の見えないブラインド商品で全16種類を用意している。BOX販売は全16種類がそろうコンプリート仕様としており、オンラインではBOX販売のみとなる。

なお、全16種類のラインナップは「ゆう・ゆう東海」「急行安曇野」「急行佐渡」「急行アルプス」「修学旅行列車」「ムーンライト(緑)」「ムーンライト(茶)」「ムーンライト(赤)」「急行赤倉」「田町アコモ車」「メルヘン」「パノラマエクスプレス色」「新幹線リレー号」「なのはな」「パノラマエクスプレスアルプス」「アルファ」とのこと。

レプリカサボ(大垣⇔東京)」(9,800円) イメージ

レプリカと実物の比較

他にも「165系クリアファイル(第2弾)」(440円)、「165系フレークシール(第2弾)」(660円)、「レプリカサボ(大垣⇔東京・大垣⇔品川)」(9,800円)を展開。鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」(品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース)、オンラインショップ「PLUSTA ONLINE STORE」、「JR東海MARKET」内「PLUSTA ONLINE STORE」で7月29日から販売開始する。オンラインショップは同日10時の発売を予定している。