JR九州は25日、「鉄道アップデート計画」の第1弾として、特急「ソニック」で使用する883系の客室内をリニューアルするほか、特急列車で使用する車両の空調装置、トイレ、車いすスペースなどの整備を進めると発表した。

特急「ソニック」(おもに博多～大分間で運行)の客室内リニューアルは、「青いソニック」こと883系を対象に実施。座席の取替え、床の張替え、客室内の塗装などを行い、リニューアル後は2027年春頃から順次、運行開始する予定としている。

特急列車の空調装置もリニューアル。「リレーかもめ」「みどり」「ハウステンボス」「かささぎ」「きらめき」「かいおう」「ソニック」「にちりん」「ひゅうが」「きりしま」で使用している車両(783系、787系、883系)を対象に実施し、リニューアル後の車両は今年7月頃から順次、運行開始する予定とのこと。

トイレのリニューアルは783系、787系、883系、885系を対象に実施(対象列車は空調装置リニューアルと同じ)。今月頃から順次、運行開始する予定としている。

「ソニック」「にちりん」「かいおう」の883系、885系、787系(6両編成)を対象に車いすスペースも整備。仕切り板、手すり、荷物掛け、SOSボタン、コンセントなど備えたスペースを整備する計画とされ、リニューアル後の車両は今秋以降に順次、運行開始を予定している。