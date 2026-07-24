JR東海リテイリング・プラスは24日、東海道新幹線の初代車両である0系の引退記念装飾編成がモチーフのオリジナルグッズを7月29日から販売開始すると発表した。

「0系新幹線 引退装飾編成 クリアファイル2枚セット」(760円)

1964年の東海道新幹線開業とともにデビューした0系は、「夢の超特急」として日本の高速鉄道時代の幕開けを支えた。1999年に東海道新幹線からの引退を迎え、長年の活躍への感謝を込めた特別な装飾を実施。今回の商品は引退記念装飾編成の姿をデザインに取り入れた。

「0系新幹線 引退装飾編成 クリアファイル2枚セット」(760円)は、引退記念装飾を掲げた0系を描いた「車窓クリアファイル」と、JR東海が所有する0系引退装飾編成の写真をデザインした2枚セットに。綿100%のトートバッグ「たびと～と(0系新幹線 引退装飾)」(4,750円)も用意し、サイズは幅約45cm・高さ約34cm・奥行約16cm、ハンドル長さ約53cmとなる。

「0系新幹線 引退装飾編成 クリアファイル2枚セット」(760円)

「0系新幹線 引退装飾編成 チャーム付きアクリルキーホルダー」(1,100円)

「0系新幹線 引退装飾編成 チャーム付きアクリルキーホルダー」(1,100円)は、連結器カバーにマークを掲げた0系(YK8編成)のキーホルダーと、複数のチャームをセットにした商品。チャームは10号車「2＆2シート」ロゴ、ビュフェ車内に設置された速度計や冷却飲料水の銘板などをモチーフとしている。

各商品とも鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」(品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース)、オンラインショップ「PLUSTA ONLINE STORE」、「JR東海MARKET」内「PLUSTA ONLINE STORE」で7月29日から販売開始。オンラインショップは同日10時の発売を予定している。

なお、鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」にて、オンラインストアで扱わない「マグネット 0系最終運転日」(1,155円)と「ステッカー 0系最終運転日」(1,045円)を販売するほか、0系の最終運行日に取り付けられた連結器カバーの「実物」を展示する。