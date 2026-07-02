「マジでその一瞬を大事にしようって、めっちゃ思う」M!LKの佐野勇斗が、ファンとの握手会について語った――。

佐野勇斗

M!LK佐野勇斗、握手会の“ファン心理”に納得

6月12日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』には、友人のユッケ氏が登場。アイドルの握手会の話題になり、「本当に感動するよ。テレビでしか見たことない人が、目の前にいるってだけで、すごいときめいた」と熱弁。一方の佐野は、「マジで興味なくて」と打ち明け、「テレビとか見てると、すごい美人な人たちだなと思うけどさ。握手会まで行こうって思考がそもそもなかった」と振り返った。

ファン心理について、「何も言えない。何か言おうと思うけど、衝撃的すぎて」「思ってる自分とは違う人がいる。期待を完全に超えてくる」と話すユッケ氏に、佐野は「なるほどね。おもろいな」と納得。続けて、握手会を“やる側”として、「ファンの方がさ、“あっ、飛んじゃいました”とか言うのよ。どういうことなんだろう? って。会った瞬間に忘れるって、どういうことなんだろう? ってずっと思ってた」という疑問を持っていたと明かした。

そんな佐野に、ユッケ氏は、「忘れちゃうっていうか、目の前が衝撃的すぎて。でも、ちゃんと見ないと! みたいな。いろんな感情が湧いて、これ言いたかったのに……みたいな」と説明。ファンとしてのリアルな声を聞いた佐野は、「マジでその一瞬を大事にしようって、めっちゃ思う」と真剣に語り、「最近は一応、かわいいあだ名をつけるように意識してる。すけメロとか。メロは結構みんな好きらしくて。メロつけると喜んでくれる」と打ち明けていた。

ファンの気持ちを代弁したユッケ氏に、視聴者からは、「ユッケさんがオタク側の特典会の心境とか完璧に説明してくれてて神」「アイドルの友達にしては、ファン側すぎるwww」「アイドルの握手会に行くオタク目線まで佐野さんに解説してくれるのか……貴重な友人ポジすぎる……」「ユッケさんファンの代弁者すぎて感謝」「ファン心理を理解してるお友達が近くにいるのめっちゃ強い」などの反響が寄せられている。