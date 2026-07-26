元プロ野球選手の古木克明氏が22日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「普段の生活から心臓が強い? 内川聖一のメンタルの凄さとは! また、古木さんのハプニングにスタジオ大爆笑!?」に出演。内川聖一氏の精神的な強さを称賛した。

石川雄洋氏も称賛「世界で活躍できるメンタルってすごい」

「横浜メンタルNo.1」として、内川氏を選出した古木氏と石川雄洋氏。石川氏は「内川さんは、僕が2軍で入ったときに沖縄キャンプで、ケガ明けなんかで2軍スタートだったんですよ」「そこから1軍で活躍し始めて、首位打者とって、WBCにも(出場した)」と振り返る。そして、「自分と同じ2軍にいた時からそこまで行くっていう。やっぱりメンタル、世界で活躍できるメンタルってすごい」と賛辞を贈った。

また、古木氏は「昔は球場に入って、メディアの人たちとしゃべってると、良いふうに思われなかった」と前置きし、「でも、彼はもう全然そんなの関係なしに、自分から『内川聖一見てください』って。自己アピールじゃないですけど」と回想。その上で、「普段の生活から、そういう“心臓の強さ”があるのかなと思ってましたね」と話していた。