元プロ野球選手の古木克明氏が22日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「普段の生活から心臓が強い? 内川聖一のメンタルの凄さとは! また、古木さんのハプニングにスタジオ大爆笑!?」に出演。内川聖一氏の精神的な強さを称賛した。
石川雄洋氏も称賛「世界で活躍できるメンタルってすごい」
「横浜メンタルNo.1」として、内川氏を選出した古木氏と石川雄洋氏。石川氏は「内川さんは、僕が2軍で入ったときに沖縄キャンプで、ケガ明けなんかで2軍スタートだったんですよ」「そこから1軍で活躍し始めて、首位打者とって、WBCにも(出場した)」と振り返る。そして、「自分と同じ2軍にいた時からそこまで行くっていう。やっぱりメンタル、世界で活躍できるメンタルってすごい」と賛辞を贈った。
また、古木氏は「昔は球場に入って、メディアの人たちとしゃべってると、良いふうに思われなかった」と前置きし、「でも、彼はもう全然そんなの関係なしに、自分から『内川聖一見てください』って。自己アピールじゃないですけど」と回想。その上で、「普段の生活から、そういう“心臓の強さ”があるのかなと思ってましたね」と話していた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。