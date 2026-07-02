北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストア・Flying Tiger Copenhagen(以下フライングタイガー)は、新商品として、ぬいぐるみやフィギュアをディスプレイする際に活躍する「推し活アイテム」(全3種)を6月19日に発売した。

コレクションボックス 1,540円

カプセルトイやブラインドトイの人気拡大により、推し活の楽しみ方として、"集める"だけでなく、"飾る""見せる"が注目される昨今。このトレンドにフィットするアイテムとして、フライングタイガーならではのカラーリングと使いやすい設計の「コレクションボックス」2種と「キーチェーンポーチ 」を提案する。

コレクションボックス

「コレクションボックス」(1,540円)は、コレクションを主役にするシンプルなディスプレイボックス(29.9×29.9×8cm)。壁掛けもできて、お気に入りを引き立てる一品だ。クリアの扉付き

コレクションボックス 1,540円



コレクションボックス(積み重ね可)

「コレクションボックス(積み重ね可) 」(770円)は、積み重ねてレイアウトの幅が広がる収納ケース(10×31.5×9cm）。並べ方次第でディスプレイのアレンジの幅が広がる。

コレクションボックス(積み重ね可) 770円

コレクションボックス(積み重ね可) 770円



キーチェーンポーチ

キーチェーンポーチ 440円

キーチェーンポーチ 440円



「キーチェーンポーチ」(440円)は、ぬいぐるみやアクスタをかわいく持ち歩ける仕切り付きポーチ(13×9.5×5.5cm)。カラビナ付きでいつでも推しと一緒に外出できる。