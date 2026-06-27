「今日は洗濯物が多いから、バスタオルは明日にしよう……。」

梅雨の時期、そんな経験はありませんか。

特に浴室乾燥機では、大きなバスタオル1枚だけで干す場所がいっぱいになることも。

そんな部屋干しの悩みを解決してくれそうなのが、カインズの「大判伸縮バスタオルハンガー 2本組」です。

通常サイズはそのまま、大判サイズは広げて対応

伸ばさなくても通常サイズのバスタオルに対応

見た目はシンプルなハンガーですが、最大の特徴はアーム部分が伸縮すること。

通常サイズのバスタオルなら、そのままでも十分に干せます。さらに幅を広げることで、大判サイズのバスタオルにも対応します。

大判バスタオルも広げて干せる

アームを伸ばせば幅70cmの大判バスタオルにも対応

大判サイズのバスタオルは、通常のハンガーでは端が垂れ下がってしまうこともあります。

このハンガーなら幅を広げられるため、生地をできるだけ広げた状態で干すことができました。

部屋干しでは、生地をできるだけ広げて干せるのもうれしいポイントです。

フェイスタオルなら2枚同時に干せる

幅を広げると、フェイスタオルなら2枚を同時に干すこともできます。

限られた浴室乾燥スペースでは、ハンガー1本で干せる枚数が増えるだけでも大きなメリット。洗濯物が多い日には特に活躍しそうです。

使わない時はコンパクトに収納

使わない時はアームを縮めればコンパクトに収納できます。

伸縮タイプというと収納時も大きそうなイメージがありますが、縮めれば一般的なハンガーとあまり変わらないサイズ感でした。

また、衣類用ハンガーとしても使えるため、タオル専用にならず普段使いもできます。

バスタオルは毎日使うものだからこそ、「干す場所がない」という小さなストレスは意外と積み重なります。

2本セット880円で、そのストレスを減らせるなら、梅雨の部屋干しシーズンに試してみる価値はありそうです。