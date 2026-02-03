カインズは1月27日、「2025 カインズ人気商品ランキング」を発表した。2025年1月1日～11月15日、期間内での商品の購入点数、オンラインショップ閲覧数などを基に算出した。SNS人気部門は、2025年1月1日～11月15日に、公式インスタグラムにて人気のあった投稿より算出している。

お菓子部門では、加工食品のオリジナル商品が豊富な中、「五穀ビスケット」が首位を獲得した。2位には「オーツ麦配合クランチチョコレート風味」、3位には「ハニーローストピーナッツ」が続いている。リピーターの多い定番品が上位を占めた。

掃除用品部門の1位は、「マイクロファイバークロス20枚入」が1位となった。2位の「ドライ フローリング用シート30枚入」や、3位の「ホコリが良く取れる洗わないモップ」など、日々の清掃から大掃除まで幅広く活躍する高コスパな消耗品が人気を集めている。

掃除用品部門1位の「マイクロファイバークロス 20枚入 ホワイト」

キッチン雑貨部門では、「ピタッと貼り付く食品ラップ 30m×100m」が1位を獲得した。2位の「ポップアップポリ袋マチ付 Mサイズ」や、3位の「抗菌まな板シート詰め替え用 5.5m」など、使い勝手の良さと圧倒的な低価格を両立したキッチン消耗品が上位を独占した。

SNS人気商品部門の1位は、インスタグラムで話題の「壁面&すきま用 突っ張り収納ラック ホワイト」だった。2位の「アイアンキャリコ Metallico ホワイト」や、3位の「すき間を埋めるキッチンマット L-Fit 透明 SS 45×90cm」など、機能性とデザイン性を兼ね備え、暮らしの隙間を活用できるアイテムが支持されている。