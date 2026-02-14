Flying Tiger Copenhagenは2月13日、2026年1～2月に発売した500種類以上の新商品と定番商品の中から、SNS上のユーザー投稿から火が付き、急激に売上が伸びている「バズアイテム」を公開した。

SNSで話題のアイテム

おもちゃ収納にぴったりなキャンディマシン

「キャンディマシン」(770円)は、普段は中にガムや飴などのお菓子をいれるアイテムだが、ガチャガチャでゲットできる「めじるしチャーム」やミニサイズのおもちゃなどを入れて見せる収納にすることが話題に。高さ17.5cmのコンパクトサイズも人気の理由となっている。

シルバーの他にも、色違いのブルーグリーンや、さらに小さいサイズ(高さ8.8cm)のキャンディマシンもラインナップしている。

好きなものを詰め込んで飾りつけ「デコるミニロッカー」

「ミニロッカー(マグネット付)」(1,320円)は、高さ27cmと、ぬいぐるみなどにぴったりのサイズ。推し関連の小物を入れたり、ロッカーにシールを貼ってデコったりすることができる。普通に小物の収納として使用してもOK。ちゃんと鍵も付いている。扉が2つ付いた大き目サイズの「2連ミニロッカー」(1,980円)や、高さ15cmのコンパクトな「ミニロッカー(マグネット付)」(1,320円)も展開している。

プレゼントを詰め込んで贈る「マグギフト」

プレゼントを詰め込んでマグごとギフトに

チョコレートやマシュマロのお菓子やミニサイズのプレゼントを詰め込んでマグごとギフトにすることがブームになっている。誕生日や卒入学、新生活など季節・イベント問わず贈ることができる。同店では常に20種類以上のユニークなマグが揃う。

シールブームの次はジップバッグ界隈?

トレンドの「シールブーム」に続くキーワードとして「ジップバッグ界隈」が注目されている。長年売上ランキングの上位を走り続けている「ランチバッグ」は、常時10種類以上のデザインを展開する定番アイテム。収納はもちろん、おみやげやプレゼントを入れればギフトバッグとしても活躍する。20枚入りの大容量なのも魅力。人気ナンバーワンのデザインは、表には顔、裏には後ろ姿も描かれている「パンダ」柄だという。