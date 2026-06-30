「ちょっと1日置いてから。寝かしてから……」お笑いタレントの明石家さんまが、サッカー日本代表・堂安律選手への思いを語った――。

明石家さんま

堂安律と家族ぐるみの親交がある村上ショージ

27日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)では、FIFAワールドカップ2026の話題に。堂安選手と家族ぐるみの親交がある村上ショージは、「6～7年前の写メが出てきて。2ショットの写真が出てきて。ほんで、僕は堂安に“頑張れよ”ってサイン渡してんの(笑)」と告白。いまや、スタープレイヤーとして活躍する堂安選手にサインを贈ったショージに、さんまは、「送り返してもらえ! そんな、“頑張れよ”って……。“ショージ、お前が頑張れよ”や」と痛烈にツッコんだ。

また、自身も堂安選手と交流があるさんまは、「LINEを送ろうとしてるんですけども。まだ、予選が終わって落ち着いてからね。向こうもやっぱり、いろいろあるやろうから」と吐露。収録日はスウェーデン戦直後だったが、「終わってすぐ送ろうと思ったら、堂安が途中交代で。次の30日のために休ませたとは思うねんけど」と話し、「堂安自身は出たかった雰囲気で、ベンチに戻るときに、ちょっと怒ったような雰囲気やったから……」と推測しながら躊躇している様子。

「今日送ったら、俺まで怒られると思って(笑)。今日送ったら、“うるさいわ!”とか言われる。“堂安、頑張れよ”って言って、“お前が頑張れよ”とかLINE来たら怖いし……」とジョーク交じりに胸中を打ち明けつつ、「ちょっと1日置いてから。寝かしてから。まあ、一応、おめでとうやからね」と、決勝トーナメントに進出した日本代表を祝福していた。