「すぐ俺が囲まれるから」お笑いタレントの明石家さんまが、長女・IMALUが子供のころの思い出を明かした――。

明石家さんま

「2人で絶対行ってくれへん」「大きくなってからはない」

6日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、父娘の関係について、「俺なんか2人で絶対行ってくれへん」「小さいころはあるけど、大きくなってからはないわ」と話したさんま。村上ショージが、「みんなに声かけはるから」とツッコむと、「本当にその通りで。目立ちすぎるから嫌やねんて」と苦笑い。店員をギャグで笑わせていると、「やめてくんない?」と叱られるそうで、「それはわからんでもない。俺が子供やったら、親がそんなこと言うたら、ものすごい嫌や(笑)。自分はやるけど、自分の親がそれやったらものすごい嫌。だから、娘の気持ちもわかる」と語った。

また、「ディズニーランド行っても、すぐ俺が囲まれるから」と続けたさんまは、「思い出は、駐車場で朝から夕方まで。アイツらが帰ってくるまで、駐車場でずっとボーッとしてました」と回想。パーク内にいると、騒ぎになってしまうため、「中学生の姪っ子さんに一緒に行ってもらった」といい、「ちょっと歩いてコンビニみたいなところに行って、ジュース買うて。“まだ帰ってけえへんか……”いう感じ」と切ない思い出を吐露。アトラクションの『イッツ・ア・スモールワールド』が好きで、「感動して泣く」というさんまだが、「真っ先にそこにバーッと行って。出てきたら、もう、うわー! となってましたね」と人気者ゆえの悩みを明かしていた。