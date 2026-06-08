「なんでこんなに会うねん(笑)」お笑いタレントの明石家さんまが、プライベートでも交流がある木村拓哉とのエピソードを明かした――。

明石家さんま

「後ろでププッと鳴らしたり、横につけたり」

5月30日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)では、運命的な出会いの話題に。さんまは、「勝手にどのエネルギーが働いてるのかわからないけど」と前置きしながら、「引き寄せる。会わなきゃいけない人は、必ず会うようになってるっていうのは確かにあるな」と吐露。モーニング娘。のメンバーで構成されたアシスタント陣に対しても、「レギュラーになって会う人も、会わない人もいてるし。なんか不思議な感じがしますね。これも引き寄せだと思う。おそらく、会うべき人と会ってる」と持論を展開した。

また、「俺なんて驚くのは、道路で。車でいろいろなところに行くけども。後ろに来たり、すれ違ったりするのは、一番多いのが木村拓哉やな」と告白。「これは嘘でもなんでもないねんから」と強調すると、アシスタント陣は、「ええ～! すごい!」とビックリ。「なんでこんなに会うねんっていう(笑)。移動場所が似てんのか……。そんなに似てないと思うねんけど」といぶかし気に語り、「後ろでププッと鳴らしたり、横につけたり。“何してんすか?”とか。そういうので縁を感じたことある」と木村とのひんぱんな遭遇を不思議がっていた。