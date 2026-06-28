「だいぶ熱いLINEが送られて来て……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、サッカー日本代表・菅原由勢選手のやり取りを明かした――。

岡村隆史

「しもた!」「また浅はかなLINE入れた」

18日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「唯一、菅原選手だけLINE知ってて」と明かした岡村。FIFAワールドカップ2026のオランダ戦で引き分けとなり、「ハイタッチしてるスタンプを入れた」ところ、「“ここからです!”ってスパーンって。しもた! って。俺、浮かれてた」と反省。「なんか菅原選手に怒られたような気がして……」と肩を落としつつ、「そのあと、“一緒に戦いましょう!”って言うてくれはってん。こっちから先に、“チュニジアで決めます”って入れたら、“もちろん決めます!”って」と打ち明けた。

その後、日本代表は、チュニジア戦で勝利。岡村は、25日深夜放送の同番組で、再び菅原選手に連絡したことを明かしたが、「決勝トーナメントに進めるもんだと思ったんで。“やりました!”って言うと、またピシャッと……。“一つひとつしっかりやっていきます”って」と話し、「しもた! みたいな。また浅はかなLINE入れたなぁと思って」と猛省。続けて、「気を引き締めていきたいと思います」と送ると、「優勝まで気は抜けません」と返ってきたそうで、「“優勝まで”って言わはったんです。やっぱそうやんな、そういう心構えなんやなと思って」と並々ならぬ気合いに感服した。

また、「共に闘い、一生懸命応援します!」とエールを送ると、「死ぬ気で!」と返信があったといい、「軽いLINEに腹立ったのか、ちょっとわからないですけれども……。なんかちょっと恥ずかしいなっていう思いもちょっとありまして……」としどろもどろ。一方の矢部浩之は、菅原選手の思いに、「素晴らしいね」「めちゃめちゃ熱いね」と感心しながら、「菅原選手は、めちゃめちゃ調子がいいと。もう誰もが口をそろえて言ってるんですよ。メンタルもめちゃめちゃいい」と語ると、岡村は、「だいぶ熱いLINEが送られて来てるのも、そうだと思う」と納得した様子だった。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。