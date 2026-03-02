「今日、車を運転してたら……」

そう切り出したお笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史の語り口には、笑いとともに静かな怒りもにじんでいた。2月26日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で明かされたのは、運転中に遭遇した“ブチギレドライバー”との一幕。その表情を見た瞬間、岡村の中では忘れられない記憶になってしまったという。

岡村隆史

「ずっと思い出すわ。あのおっさん」

先週の放送で、新大阪駅で舌打ちされたエピソードを明かし、「腹立つ!」と憤っていた岡村。この日も、「今日なんか車運転してたら……」と切り出し、「もう面白いな。何なんやろ? ああいうおっさんってホンマ……」とぶつくさ。続けて、「ちょっと俺が信号で。前も詰まってたから、ちょっとこう止まってた。対向車が、ちょっと大回りして左折せなあかんかってん。俺は前が詰まってるから、行かれへんから」と少しはみ出した状態で停車したと説明し、「別に大回りしたら曲がれんねんで。何気にパッてその運転手の顔見たら、めっちゃ怒ってた」とぼやいた。

対向車の運転手は岡村に対し、何やら叫んでいたようで、岡村は、「アホやな、コイツって。もう、みっともないで」と一蹴。「こっちも窓閉まってる。向こうも窓閉まってる。中で何言ってるのか知らんけど」「何怒ってねん! と思って。アホやわ～。何か言って曲がって行ったわ。前見とけ! って思ったけど。そんなやつおるな～」と鼻で笑うと、矢部浩之は、「それ、あおり運転のおっさんや(笑)」「ドライバーにパトロールがいてんのよ。そういうちょっとのミスを」と同情。岡村は、「アホやわ。閉まってる窓から。ずっと思い出すわ。あのおっさん」と最後まで怒りが収まらなかった。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。