「激怒しはって“連れてこい! ”って」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、オール阪神・巨人のオール巨人とのエピソードを明かした――。

岡村隆史

「殴られる…?」と心配していた岡村だったが…

4日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「俺、巨人師匠にちゃんと謝りに行ったもん」と切り出した岡村。続けて、「これも捏造やねんけど、“オール阪神・巨人さんの漫才は古い”みたいに記事に書かれて」「そうじゃなくて、“僕らは、阪神・巨人さんみたいな漫才ができないです”っていう話をしたのに、“古いです”っていう書き方されて」と事の発端を語り、「それに激怒しはって、“連れてこい!”ってなって」と打ち明けた。

すぐに、大阪・なんばグランド花月へ向かった岡村は、「ロビーに八方師匠がいはって。“聞いてるで～。殴られんで～。右殴られたらすぐ左出しや～”って言われて」「先に阪神師匠が、階段上がってきはって。“おお、大丈夫大丈夫”って言うてくれはって」と回想。ついに、出番が終わった巨人が現れ、ドキドキしながらあいさつすると、「ちょっとこっちおいでっていう感じで。楽屋にパーッと連れて行かれた」と明かし、ゲストの平成ノブシコブシも、「ええ……」と恐怖におののいた。

「どう殴られる……?」と心配していた岡村だったが、巨人は、「どんなマネージャーさんが付いてんのかわからんけど。ちゃんと原稿チェックみたいなのしてないのか? そういうのもちゃんとせなアカンで」「岡村くんが、そんなん言う子じゃないっていうのはわかってるけど、ちゃんとチェックしたほうがいいよ」と優しい言葉をかけてくれたという。巨人の先輩としての振る舞いに、平成ノブシコブシは、「粋ですね～」と思わず感嘆の声を上げていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。