「空いてるわと思ったら……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、東京の駐車料金に驚がくしたエピソードを語った――。

岡村隆史

「空いてるわと思ったら…」「やっぱそういうとこやった」

4月30日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、駐車場の話題になり、「怖いですよね。こないだ1万1,000円取られたからな」とぼやいた岡村。「串揚げみたいなの食べて。サッと食べて帰ろう」と思い、駐車場に車を停めたところ、「串揚げが8,000円ぐらい。駐車場が1万1,000円。なんや東京! って思った」とあまりの駐車料金の高さに驚いたと明かした。

相方の矢部浩之は、「東京はヤバい。2万円の串揚げやな」と大笑いしながら、「でも、ちょっと離れりゃ、もう嘘みたいな金額の駐車場もあんのよ。安っ! って」と都内でも立地によって料金がバラバラだと説明。怒りをあらわにしていた岡村だったが、「ホンマにちゃんと見て停めなあかんよね。こっちもね」と反省し、「空いてるわと思ったら、やっぱそういうとこやった。高かったから空いてたんやろうな」とつぶやいていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。