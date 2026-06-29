体験型菓子キットをオンラインおよび業務用にて販売し、手作りケーキで記念日を祝う体験を自宅で提供する「MADE BY ME PROJECT」は、同サービスとしては初となる、人気声優たちとのコラボキットの販売を6月26日より開始した。

「MADE BY ME PROJECT」は、材料も道具もセットになった体験型ケーキキット。自分だけのデコレーションケーキを簡単に製作でき、20代〜30代を中心とした推し活を楽しむ層を中心に人気を集めている。

ケーキ製作イメージ

今回、アトミックモンキー所属で、7月・8月に誕生日を迎える声優の岩崎諒太・三浦勝之・バレッタ裕とのコラボケーキキットを数量限定で販売。ケーキキットに加え、特典として、声優をイメージした描きおろしイラストのケーキピック(紙製)、声優がレシピを読み上げるガイドボイスと、そのダウンロードコードが付いたアクリルコースター、3人がキットを使用してケーキを製作する様子を収めた限定動画を視聴できるコードが用意される。

ケーキキット

ケーキキットでは、直径12cm(4号サイズ)の円形ケーキを作ることができる。オーブン版と電子レンジ版の2種類が用意されており、キット以外に必要な材料は牛乳とフルーツのみ。道具も全て揃っているため、お菓子作りの初心者でも気軽に楽しむことができる。

キットの内容は、ケーキミックス粉、ホイップミックス粉、アラザン、12cmケーキ型(紙製)、ケーキヘラ、絞り袋(口金付き)、オーブンシート、レシピ。またデコレーション用の色素も付属(セット内容によって付属する色・数は異なる、赤・青・黄・緑・黒・ピンクは別売で追加購入も可能)。

販売価格&商品概要

岩崎・三浦・バレッタのコンプリートセット(10,000円・送料無料)

ケーキキット

色素3色

ケーキピック

アクリルコースター

3人のケーキ作り動画視聴

限定音声ガイド

各個人(岩崎涼太・三浦勝之・バレッタ裕)セット(各6,000円・(送料無料)