暑い季節、お風呂に入るほどでもないけれどさっぱりしたい気分のときに嬉しい「ボディシート」。お笑い芸人・紅しょうがの熊元プロレスさん・稲田美紀さんによるYouTubeでは、ボディシートの拭き比べが!? 計7品がエントリーし、本音の検証が行われています。

1品目は無印良品の『フレグランスボディシート』。20枚入りで、ベルガモットの香りがついています。

香料がきつくなく、‟ボディシートボディシート”している香りが苦手な人にもおすすめとのこと。大判の記載はないものの大きめで厚みもちょうどよく、さっそく好評を得ていました。

「ハンズ(HANDS) ボディシート 12枚入 無香料」(248円)

2品目は、ハンズオリジナルの『ハンズ(HANDS) ボディシート 12枚入 無香料』。無香料・ノンパウダーと、シンプルな作りが特徴です。

「ー3℃の冷感」と記載されており、そのひんやり感に思わず感動……!! ノンパウダーなこともあり、先ほどの検証で「無香料はもったいないと思う」と話していた熊元さんもときめいたよう。

「ビーハニー 夏場しのぎ 極冷ボディシート 12枚入」(583円)

続いては、『ビーハニー 夏場しのぎ 極冷ボディシート 12枚入』。みつばち由来の保湿成分が配合されており、‟ちょうどよい”ハニーサックル(スイカズラ)の香りも楽しめます。極冷と書いてあることもあり、こちらもかなりのひんやり感が。

4品目の『Coolist(クーリスト) スズシート』は、伸びるストレッチタイプのシート。横に引き伸ばせば、首にかけたり手首に巻いたりして活用できます。

かけたときの仕上がりは首の大きさにもより、熊元さんの場合はボディシートがやや短め……?? 一般的な使用イメージはパッケージにプリントされていました。

「ギャツビー アイスデオドラント ボディペーパー キンモクセイの香り」(オープン価格)

『ギャツビー アイスデオドラント ボディペーパー キンモクセイの香り』は、嗅いだ瞬間に熊元さんが感動。秋を感じる香りで、どこか涼しい気分に!? 拭いた体からもキンモクセイが香る、さわやかなアイテムです。

「オハナ・マハロ フレグランス ミニボディシート」(693円)

ボディシートでは最後の品となった『オハナ・マハロ フレグランス ミニボディシート』は、持ち運ぶのにぴったりなミニサイズ。全身でなく、脇や腕など身体の一部分を拭きたいときにぴったりのボディシートです。

こちらは、稲田さんが絶賛。3種の香りが7枚ずつでセットになっており、フレッシュな気分も楽しめます。

「アイスノン 爆冷スプレー 無香料」(オープン価格)

また、7品目として白元アースの『アイスノン 爆冷スプレー 無香料』も登場。－30℃以下のジェット冷気が出てくるアイテムで、熊元さんからは嬉しい(?)悲鳴が。服の上からスプレーすればOKなので、虫刺されや日焼け対策で長袖を着ている日にも活躍します。

7品とも、それぞれ異なる個性があったボディシートと冷却スプレー。ますます暑くなってくるこれからの時期、ぜひお近くのドラッグストアやスーパーでチェックしてみては?