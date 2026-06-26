今もなお大人気のTVアニメ『美少女戦士セーラームーン』が、この夏、再放送されることに。このニュースに、埼玉民から歓喜の声があがっています!

【更新】TVアニメ『美少女戦士セーラームーン』が、2026年7月10日(金)よりテレ玉にて放送スタートします。どうぞお楽しみに!

詳しくはこちら🌙

http://sailormoon-official.com/information/teretama0619.php

(@sailormoon30th_より引用)

30年以上経った今も、世界中に多くのファンを抱える大人気アニメ『美少女戦士セーラームーン』。子どもの頃夢中になったアニメを再び観ることができるなんて、エモいですよね。しかし、放送するのは、埼玉県のローカルテレビ「埼玉テレビ(テレ玉)」。

このニュースに、「ひゃーーー!!!!!嬉し~~~!!!!!!!!」「え、これ子供の頃見てた初代のやつ???」「やっぱこの頃の作画のセーラームーンが一番好き」といった声のほか、「わーい!テレ玉!テレ玉ばんざい!」「テレ玉ありがとう」と埼玉民は大喜び。

一方、埼玉以外に住むファンからは、「まじか!!!!? テレ玉ってなに??!!どこwwwwww」「うらやましい」「関西でもお願いします…。大好きなんですよセーラームーン」「深夜でもいいから全国配信してほしい」と羨む声が。「東京じゃ見れないの?」という声も寄せられていましたが、実は、隣接県の一部地域からも、アンテナをテレ玉の中継局に向けるなどして視聴できる可能性があるとか。さらに関東圏では、地元のCATVを経由することで視聴できるかも!?

放送は7月10日スタート。毎週23時半～24時にかけて放送されるそうです。視聴方法や視聴エリアなど、詳細はテレビ埼玉公式サイトにて確認してみてくださいね。