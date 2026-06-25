長い長い夏休みシーズンがスタートする7月。毎年この時期は、映画好きはもちろん、若者、家族連れなど幅広い層が劇場に足を運ぶことから、超大作や話題作が一斉に公開される傾向にあります。

とりわけ特徴的なのが、子どもから大人まで楽しめる劇場版アニメが数多く上映されること。そこで今回は、7月に公開される見逃せないアニメ映画をまとめてご紹介します。

7月3日公開『時をかける少女』4K

7月3日より、映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」のリバイバル上映プロジェクトにて、今年公開20周年を迎える『時をかける少女』の4K版が全国147館(順次追加予定)で上映されます。同作は、"タイムリープ"という過去に飛べる能力を手にした女子高生の青春や恋、成長を描いた瑞々しいひと夏の青春物語。筒井康隆による同名SF小説を再構築する形で「マッドハウス」によりアニメーション映画が制作されました。

2006年7月にわずか全国6館から上映がスタートするも、インターネットなどでの口コミ効果により徐々に動員数を増やし、最終的には延べ100館以上、約40週にわたるロングラン上映を記録。「第30回日本アカデミー賞 最優秀アニメーション作品賞」、「第31回アヌシー国際アニメーション映画祭 長編部門特別賞」をはじめ数々の賞を受賞するなど、監督・細田守の名を世界に知らしめる記念碑的作品となりました。

主人公・紺野真琴役の声を担当しているのは、4年後に制作された実写版でも同役を演じた女優の仲里依紗。そのほか、石田卓也(間宮千昭役)、板倉光隆(津田功介役)、原沙知絵(芳山和子役)などが出演しています。

7月3日公開『トイ・ストーリー5』

同じく7月3日、子どもがいない間に動き出すおもちゃたちを主人公に、人とおもちゃの絆を30年にわたって描き続けてきたディズニー&ピクサーの名作シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』の上映が全国でスタート。今作では、最新のタブレット端末「リリーパッド」の登場によって日常が大きく変化してしまった少女・ボニーと彼女を見守るカウガールのおもちゃ・ジェシーを中心に、"おもちゃの本当の役割とは何か"を問う物語が描かれます。

監督は『トイ・ストーリー』シリーズの生みの親の1人で、『ファインディング・ニモ』と『ウォーリー』で「アカデミー長編アニメ映画賞」を2度受賞しているアンドリュー・スタントン。日本語吹き替え版はウッディ役の唐沢寿明やバズ・ライトイヤー役の所ジョージ、ジェシー役の日下由美などおなじみのメンバーに加え、広瀬アリス(リリーパッド役)、佐野勇斗(スマーティー・パンツ役)、井上和(乃木坂46/スナッピー役)、松井ケムリ(令和ロマン/アトラス役)などが担当しています。

7月10日公開『死亡遊戯で飯を食う。 44:CLOUDY BEACH』

7月10日からは、2026年放送のTVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』の続きを描いた『死亡遊戯で飯を食う。 44:CLOUDY BEACH』が、全国の対象劇場にて2週間限定で上映されます。鵜飼有志のライトノベルを原作とした同作は、命を懸けた殺人ゲームで生計を立てる1人の少女が、99連勝を目指して生き抜く姿を描いた物語。劇場版となる今回は、絶海の孤島を舞台にしたサバイバルゲームをテーマにした人気エピソード「クラウディビーチ」編が映像化されます。

アニメーション制作は『この素晴らしい世界に祝福を!』や『ひぐらしのなく頃に』、『地獄少女』などを手がけた「スタジオディーン」で、監督の上野壮大やシリーズ構成の池田臨太郎などTVシリーズのスタッフたちが続投。主人公・幽鬼役の三浦千幸ほか、宮本侑芽(藍里役)、永瀬アンナ(永世役)、田村ゆかり(古詠役)、稲垣好(日澄役)、島田愛野(真熊役)、明智璃子(蜜羽役)、遠野ひかる(海雲役)がゲームに挑む8人のプレイヤーを演じています。

7月17日公開『君と花火と約束と』

7月17日には、日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に、"打ち上げ花火が描かれた絵"に込められた切ない秘密をめぐる時を超えた儚くも切ないラブストーリーを描いた『君と花火と約束と』の上映が全国でスタートします。

同作は、2017年に『ドラえもん』や『クレヨンしんちゃん』、『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』などで知られるシンエイ動画の代表・梅澤道彦が、終戦80年の節目に向けた企画として立案したもの。まずは原作を開発すべく、かねてより親交のあった『あしたの私のつくりかた』で知られる小説家・真戸香に打診し、長岡花火に込められた慰霊と平和の祈りを反映させた物語が作られました。

ナイーブで真っ直ぐな等身大の高校生・夏目誠を演じるのは、アニメーション映画初主演となる佐藤勝利(timelesz)。ミステリアスで可憐な同級生・葉山煌役にアニメーション映画『すずめの戸締まり』でヒロインを務めた原菜乃華、キーパーソンとなるハル役に『【推しの子】』のアイ役、『あかね噺』の高良木ひかる役などで知られる高橋李依が抜てきされています。

7月24日公開『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』

7月24日からは、カナダ発祥の人気子ども向けアニメ『パウ・パトロール』の劇場版シリーズ第3弾『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』の上映が全国でスタートします。世界160カ国以上で放送されている同作は、人間の少年・ケントと個性豊かな子犬たちからなる"パウ・パトロール"が、さまざまなトラブルに立ち向かっていく物語。今作では巨大な恐竜たちが暮らす島「ダイノ・アイランド」を舞台に、心優しい恐竜たちのピンチを救うため奮闘する彼らの大冒険が描かれます。

日本語吹き替え版には、潘めぐみ(ケント役)、小市眞琴(マーシャル役)、井澤詩織(スカイ役)、矢作紗友里(ズーマ役)、石上静香(チェイス役)、松田颯水(ラブル役)、小堀幸(ロッキー役)などおなじみの声優陣に加え、女優の大島優子、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお&池田直人がゲスト声優として出演。バックストリート・ボーイズが同作のために描き下ろした主題歌『Bottle Up』にも注目です。

7月24日公開『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』

同じく7月24日には、「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞するなど、数々の社会現象を巻き起こしてきた大人気コンテンツ『ちいかわ』初の劇場版『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の上映が全国でスタートします。今作では、漫画シリーズ屈指の人気長編エピソード「セイレーン編」を原作者であるナガノの完全監修のもと映像化。とある島を訪れたちいかわ一同が繰り広げる壮大な大冒険を、迫力の映像と音楽で描いています。

アニメーション制作を担当するのは『ウマ娘 シンデレラグレイ』、『光が死んだ夏』などで知られる『CygamesPictures』。TVアニメ『ちいかわ』を手掛けた及川啓が監督を続投し、ちいかわ役の青木遥をはじめ、田中誠人(ハチワレ役)、小澤亜李(うさぎ役)、井口裕香(モモンガ役)、淺井孝行(くりまんじゅう役)、内田雄馬(ラッコ役)などおなじみのメンバーが物語を彩ります。

7月31日公開『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々!オラの妖怪バケ〜ション』

7月31日には、埼玉県春日部市を舞台に、嵐を呼ぶ5歳児・野原しんのすけと家族が巻き起こすドタバタ劇を描いた国民的アニメ『クレヨンしんちゃん』の劇場映画33作目『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々!オラの妖怪バケ〜ション』の上映が全国でスタート。今年は父・ひろしの故郷である秋田県を舞台に、妖怪の国に迷い込んでしまった野原家と愉快な妖怪たちが繰り広げる不思議な夏の大冒険が描かれます。

監督を務めるのは、2022年から『クレヨンしんちゃん』シリーズの演出を担ってきた渡辺正樹。小林由美子(野原しんのすけ役)、ならはしみき(野原みさえ役)、森川智之(野原ひろし役)、こおろぎさとみ(野原ひまわり役)などメインキャストに加えて、女優の伊藤沙莉、お笑いコンビ「マユリカ」の阪本&中谷がゲスト声優として登場します。

まとめ:7月公開作品に注目!

4K版としてリバイバル上映される『時かけ』を皮切りに、大人気シリーズの『トイ・ストーリー』や『パウパト』の最新作、SNS発の人気キャラクター『ちいかわ』初の劇場版、夏休みシーズン恒例となった『クレしん』の劇場版など、7月公開のアニメは人気作が目白押しです。

1人でじっくり楽しむのも良し、家族や友人と楽しむのも良し。ぜひ、劇場に足を運ぶ際の参考にしてみてくださいね。