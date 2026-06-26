7月31日の実写版『モアナと伝説の海』の公開を記念し、日本テレビ系「金曜ロードショー」で、ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海』が7月24日21時から本編ノーカットで放送される。

『モアナと伝説の海』は、美しい海に選ばれた少女・モアナの運命と成長を描くファンタジー・アドベンチャー。盗まれた女神テ・フィティの“心”を取り戻し、世界に平和をもたらすという大きな使命を背負ったモアナが、愛する人々を守るため未知なる大海原へと旅立つ。

旅の途中で出会うのは、自信満々で一癖ある“伝説の英雄”マウイ。正反対の2人が激しい試練を乗り越え、絆を深めながら自らの進むべき道を切り拓いていく。本作は、自らの足で歩み出す“新しいディズニープリンセス”としても高い支持を集めた作品だ。

監督は『リトル・マーメイド』『アラジン』などで知られるジョン・マスカーとロン・クレメンツ。脚本には『ズートピア』シリーズを手がけたジャレド・ブッシュが参加した。音楽はリン＝マニュエル・ミランダ、マーク・マンシーナ、オペタイア・フォアイが担当。

日本語吹替版では、主人公モアナ役を屋比久知奈、マウイ役を尾上松也が担当。モアナの祖母・タラ役を夏木マリ、海底にある魔物の国「ラロタイ」に棲むタマトア役をROLLYが務める。

また放送当日には、視聴者と感情を共有するWEB企画「金曜ロードシアター」に、本作で声優参加もしている辻岡義堂アナウンサーが登場する。

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