世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixは、“世界最大規模のアニメーション映画祭”と称される「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」(フランスで開催中)で開催されたNetflixスタジオ・フォーカスのパネルにて、今後配信を控える新作アニメの新情報・素材を一挙に世界解禁した。

Netflixシリーズ「フールナイト」(2026年世界独占配信)

「ビッグコミックスペリオール」(小学館)にて連載中の安田佳澄による人気コミック『フールナイト』のアニメ化＆Netflixで2026年に世界独占配信されることが決定。併せて、ティーザーPVやティーザービジュアルが一挙解禁された。

本作は、日本で「このマンガがすごい!2023」にランクインし注目を集めただけに留まらず、フランスの名誉高きアワード「Japan Expo Award(DARUMA賞)2023」で最優秀サスペンス賞を受賞するなど、国内外で高く評価される話題作。

舞台は、冬と夜ばかりになった遥か未来の地球。ほとんどの植物は枯れ果て、酸欠状態に陥った人類は、人間の肉体を植物へと変える技術“転花”によって得られるわずかな酸素に依存する社会を築いていた。

解禁されたPVでは、ハイクオリティな映像と重厚で期待感を煽る劇伴で、「フールナイト」の厳しい環境でも必死に生きる登場人物たちの感情描写を繊細かつ緻密に表現。主人公・神谷トーシローの切実な想いが込もった独白や、施術台に横たわる「霊花」を真っ直ぐ見つめる蓬莱ヨミコの姿、転花が進行して自分の意志で話すことも動くこともできなくなった霊花など、一足先に作品の世界観を堪能できるPVとなっている。

また、ビジュアルには、トーシローと“転花”途中の人の姿が描かれ、“人として生きるか、苦しみを捨てて植物になるか”という、美しくも無慈悲なディストピアの世界が繊細に表現されている。

制作は、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」などガンダムシリーズで国境を越えて熱狂的な支持を集めるサンライズと、「魔法少女まどか☆マギカ」や〈物語〉シリーズなど独自の表現手法で世界を魅了するシャフトが初タッグ。監督は湯川敦之(『すずめの戸締まり』演出)、シリーズ構成に田中仁(「【推しの子】」)、音響監督に鶴岡陽太(『聲の形』)、音楽は加藤達也(「Dr.STONE」)と気鋭の実力派クリエイターが結集。

神谷トーシロー役には内山昂輝(「僕のヒーローアカデミア」、「ハイキュー!!」)、トーシローの幼馴染・蓬莱ヨミコ役には寿 美菜子(「けいおん!」、「響け! ユーフォニアム」)が決定。

原作・安田佳澄はアニメ化について、「『無機質なオフィスに観葉植物が並んでる』その景色が見たくてフールナイトという作品の建築は始まりました。計画性もなしに好きな部屋を作り続け、建物は歪み、しかし崩れずなんとかアニメ化にたどり着きました。全てはフールナイトを支えて下さった世界中の読者様のおかげです。心からありがとうございます。そして標高が高くなった今、アニメを通じてより遠くの人にも見つけて頂ければこれ幸いでございます」と喜びを語っている。

アニメシリーズ「二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-」(7月5日世界独占配信)

数々の名作を生み出してきたアニメーションスタジオ 京都アニメーションの最新作で、同映画祭の公式コンペティションTV Films部門にもノミネートされている本作からは、新場面写真が解禁された。

物語の舞台は、今ある歴史とは異なる進化を遂げた20世紀初頭の京都。蒸気機関だけが発達した世界で“電氣の時代”を夢見て、兄と思い描く電氣の発明を“二十世紀電氣目録”に書き込む主人公の坂本喜八だったが、戦争をきっかけに兄も電氣目録も亡くし失意の中にいた。しかし、偶然出会った少女・百川稲子との出会いをきっかけに、失われたはずの“二十世紀電氣目録”が再び喜八のもとに現れる。“二十世紀電氣目録”の秘密を巡って、二人は引き寄せられるかのように力を合わせ、それぞれが失いかけていた夢への憧れを取り戻していく。

解禁された場面写真は、絵画を思わせるタッチでの挑戦的な背景と、キャラクターの動きや心情を生き生きと描き出す緻密なアニメーション表現が組み合わさり、画面を超えてキャラクターの息づかいが感じられるほどの、美しく洗練されたカットとなっている。登場人物たちの心が強く動く時、その瞳が美しい色彩で輝くシーンも必見となっている。

京都アニメーション作品で演出を担い、数々の話題作を手掛けてきた気鋭・太田稔監督がまだ誰も見たこのない映像表現の新境地に挑む。

Netflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』(8月8日世界独占配信)

巨匠・手塚治虫が手掛けた名作漫画『リボンの騎士』を原案とし、業界屈指の多才なアニメーターとして注目される五十嵐祐貴が満を持して世に贈りだす初の長編監督作品。

同映画祭の「アヌシー・プレゼンツ部門」での公式上映や現地での監督登壇も実現した本作からこの度、主人公サファイアが大切な人たちを守るため、リボンの騎士として強大な敵に立ち向かう姿を写した新場面写真が解禁。シルバーランドの王女サファイアは、未知の脅威“ネルガル”に故郷のすべてを奪われ、絶望の果てにゴールドランドへとたどり着く。喪失を抱えていたサファイアもゴールドランドの人々の優しさに触れささやかな希望を見出し始めるが、“ネルガル”が再び現れその平和を奪おうと目論んでいた。

一足先に公開されたばかりの第2弾予告には謎の宗教組織“ミトラ”の幹部ベルベットがサファイアの前に立ちはだかり、シルバーランドが滅んだ原因がサファイアにあるのではないかと問いかける。果たして彼女は過去を乗り越え、世界を救うことができるのか。新たにできた友人やゴールドランドを守るために剣を取るサファイアの決意が描かれている。

本作の物語を彩る声優には、主人公サファイア役にサーヤ(ラランド)、サファイアを支える友人パイン役に小林星蘭、サファイアを利用しようとするベルベット役に内山昂輝、サファイアのお付きの婆やジルコ役に新谷真弓が名を連ねる。また、主題歌にはBTS・TOMORROW X TOGETHER・ENHYPEN・ILLITなどの世界的グループと連携したストーリーテリング・IP開発でグローバルな実績を誇るHYBEのNEB(Next Entertainment Business)本部と、supercellやHoneyWorksなど日本のデジタルネイティブ世代を牽引する”INCS TOENTER”による初タッグから誕生した期待の日韓新ユニット「Girls Archives.」の記念すべきプレデビュー曲｢Reborn｣ が抜擢された。

Netflixシリーズ「THE ONE PIECE」(2027年2月世界独占配信)

「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミック『ONE PIECE』を“東の海(イーストブルー)編”から新たに作り出すアニメシリーズ。WIT STUDIOが制作を務め、25年以上の時を経てなお最大出力で前進中のTVアニメシリーズとは別のラインで、今だからこそ可能な映像表現を突き詰め、モンキー・D・ルフィ率いる海賊団“麦わらの一味”の冒険を懐かしくも新しい臨場感で描き出す。

この度、新しい冒険の始まりを告げる、記念すべき第1話のエピソードアートが解禁。「海賊王におれはなる!!!!」というルフィの高らかな名台詞が聞こえてくるような冒険の幕開けにふさわしいエネルギーに満ち溢れたアートだ。

さらに、原作第1巻・第1話のタイトルと同じく、「ROMANCE DAWN ー冒険の夜明けー」のエピソード名も刻まれており、「ONE PIECE」ファンはもちろん、まだ「ONE PIECE」の世界に足を踏み入れていない人も、本作を通してあの“冒険の始まり”をいま一度堪能する機会が目前に迫っていることを物語っている。

また、会場限定で、本作の監督を務める肥塚正史が作品に込めた思いを語るコメント映像に続き、第1話本編の冒頭1分が上映され、新たな冒険の始まりを予感させる映像に会場は大きな熱狂に包まれた。なお、日本時間6月24日に開催される「Next on Netflix Animation」パネルでは、本作のティーザー予告映像を世界初公開予定。ルフィたちの新たな冒険の幕開けに、ますます期待が高まる。

(C)安田佳澄／小学館／「フールナイト」製作委員会

(C)結城弘・京都アニメーション／明滋電氣商工会

(C)ツインエンジン

(C)尾田栄一郎／集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会