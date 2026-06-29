STPRは、同社初の常設店舗「STPR Family STORE - DREAM LAND -」を2026年秋にオープンする。常設店舗のオープンに先駆け、2026年8月より東京・大阪・愛知・宮城の4都市でPOPUPイベントを開催。POPUPイベントでは、常設店舗「STPR Family STORE - DREAM LAND -」の世界観を表現した空間装飾などを展開し、オープンに先駆けてその魅力を体感できるという。

「STPR Family STORE - DREAM LAND -」は、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep」「とぅるりぷ - True&Lip」など、STPR Family所属クリエイターのオリジナルグッズを取り扱う、STPR初の常設店舗。テーマパークをコンセプトに、ここでしか手に入らないオリジナルグッズの販売をはじめ、店内全体でSTPR Familyの世界観を体感できる空間を展開する。店舗の所在地やオープン日などの詳細は、今後順次発表予定だ。

4都市巡回POPUPイベント開催概要

常設店舗のオープンに先駆け、2026年8月より東京・大阪・愛知・宮城の4都市でPOPUPイベントを開催。会場では、常設店舗『STPR Family STORE - DREAM LAND -』の世界観を表現した空間装飾を展開するほか、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep」「とぅるりぷ - True&Lip」のSTPR Family全6グループの新作グッズを販売する。

東京会場「SHIBUYA109渋谷店 B1F DISP!!! 」の入場には整理券の取得が必要(事前抽選/先着抽選/当日券)、その他各会場では、フリー入場となっております。混雑時には入場整理券を配布する。

POP UPイベントノベルティ

購入した方を対象に、会場限定ノベルティを用意する。3,000円（税込）ごとの購入につき「チケット風カード」をランダムで1枚プレゼントするほか、各会場では数量限定で「DREAM LAND限定箔押しスタンプカード」を配布。スタンプカードは、今秋オープン予定の常設店舗で利用できる特別仕様で、POPUPイベントと常設店舗をつなぐ記念アイテムとして楽しめる。ノベルティは配布枚数上限に達し次第終了。

東京会場

会場：SHIBUYA109渋谷店 B1F DISP!!!

開催期間：2026年8月7日(金) ~ 8月30日(日)

営業時間：10:00~21:00※最終入場20:30

入場方法：入場整理券(事前抽選制)

抽選受付期間：2026年7月17日(金) 12:00 ~ 2026年7月24日(金)23:59

抽選サイト：公式LINE

決済方法：現金、クレジットカード各種、QRコード決済各種、交通系電子IC

※抽選詳細に関しては、公式LINEを参照のこと

大阪会場

会場：イオンモールりんくう泉南 2Fイオンホール

開催期間：2026年9月8日(火) ~ 9月13日(日)

営業時間：10:00~20:00※最終入場19:30

入場方法：フリー入場(混雑時、入場整理券配布）

決済方法：現金、クレジットカード各種、PayPay、交通系電子IC、iD

愛知会場

会場：イオンモール岡崎 3Fイオンホール

開催期間：2026年9月18日(金) ~ 9月23日(水・祝)

営業時間：10:00~20:00※最終入場19:30

入場方法：フリー入場(混雑時、入場整理券配布）

決済方法：現金、クレジットカード各種、PayPay、交通系電子IC、iD

宮城会場