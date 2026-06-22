「やっぱり圧が……」「デカいし、男前やし」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、俳優・反町隆史との初対面エピソードを明かした――。

反町隆史に挨拶「おはようございます」「岡村です」

18日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演した岡村。「昨日、スタジオで収録してて。楽屋に戻ろうと、スタジオの通路を歩いてた」と切り出し、「そしたら、反町隆史さんが、アイアンクラブ持って。たぶん、ドラマの小道具だと思うんですけど、スイングしてはった」と回顧。反町は下を向いていたため、声をかけずに素通りしてしまったが、「いや、アカン! と思って。もう1回戻って、“すみません。おはようございます。岡村です”って」とあいさつしたと語った。

実は、同番組のイベント「ナイナイ歌謡祭」で、反町の「POISON～言いたい事も言えないこんな世の中は～」を毎年熱唱している岡村。ドキドキしながら声をかけると、「俺の首の辺りをワーッとつかんで。ヤバっと思ったら、“いじめないでくださいよ～(笑)”って言われた」と明かし、矢部は、「すごい。歴史的瞬間や」とビックリ。岡村は、「『POISON』を歌わせていただいてます」と報告できたようで、「はじめてしゃべってん。今までお見かけしたことはあったけど、あいさつもしたことなかった」と振り返った。

その後、再び反町と遭遇した岡村。「“反町さんより僕のほうが、『POISON』歌ってますよ”って言うたら、笑ろうてはった」と次第に打ち解けたようで、「めちゃくちゃ感じよかってん」「めちゃくちゃええ人やったわ。ご飯行けそうな感じやった」と気さくな態度にホッとした様子。しかし、「やっぱり圧が……。うわっ! って思うもん。デカいし、男前やし」とイベントの出演オファーはお願いできず。「ちょっとお近づきになったので。ここからちょっと、何か進展があればと思いますけど」と今後の展開に期待を込めていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。