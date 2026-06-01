「ええ～っ!? マジですか!?」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、居酒屋で“ビックリした”エピソードを語った――。

岡村隆史

お笑い芸人が集う“ゴシップ会”で優勝したのは…

28日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、ナイツ・塙宣之、サンドウィッチマン・伊達みきお、ライス・田所仁、モグライダー・芝大輔らとの“ゴシップ会”を明かした岡村。1軒目の居酒屋は個室だったというが、「上が筒抜けやったんですよ。上が開いてて、サラリーマンの方の声がバンバン聞こえるお店で。“ここヤバない? ちょっとここでは話しにくいですね”って。パパッと飲んで食べて移動しましょうってなった」と語った。

一方で、「みんな気づいてたんですけど。誰も言わなかったんですけど……」と前置きしながら、「誰かが、“店員さん、めちゃくちゃかわいくないですか……? ”って。注文取りに来る店員さんが、めちゃくちゃかわいかってん」と吐露。「俺もそう思ってて。みんなそう思っててん。かわいいな、美人やなみたいな」といい、「“たぶん、事務所入ってる。めちゃくちゃかわいい方ですもんね”っていう話になって。出るときに、“どっか事務所入ってますか?”て聞いてみようかって」と振り返った。

会計後に、「どこか事務所に入られてます?」と話しかけたという岡村。すると、「いや、入ってませんけど……。でも、うちのお母さんがそういうお仕事をしてます」と笑顔で返されたそう。大学生だという女性店員に、「教えてくれへんかってもええかなと思って。イチかバチかで、“誰なんですか?”って言うた」といい、「ええ～っ!? ってなる。マジですか!? って。プライベートやし、プライバシーのこともあるから言わへんけど……」とある芸能人の娘だったことに驚いたと明かした。

“ゴシップ会”として集まったが、「その日いろんなゴシップしゃべったけど、その子が優勝やってん」「お母さんが女優さんやったっていう。その子が全部かっさらっていった」と苦笑した岡村は、「確かにきれいなはずやわ。たまたまやったけど、ビックリ」と大興奮。店を移動後も、その女子大生の話題で持ちきりだったそうで、「お母さんに伝わってるかなと思って。“今日こんなこと言われたよ”って」「すごい感じもよかったし。ちょっとビックリしてん」と話が止まらなかった。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。