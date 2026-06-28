「人が降りてくる音が……」「玄関のドアノブがゆっくり……」お笑いタレントのなだぎ武が、ホテルでの“恐怖体験”を打ち明けた――。

ケンドーコバヤシ

「トイレに行きたくなって」「パッて開けたら…」

なだぎは、13日に更新されたYouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。過去の芸人バスツアーを振り返り、「僕とコバが一緒の部屋になって。その部屋に行ったときに、気持ち悪いな、嫌な部屋やな、変な部屋やなって」と回想。相部屋になったケンドーコバヤシと、部屋の中にあった古びた階段を登ると、高さ30センチしかない10畳ほどのロフトスペースが現れたそうで、「おかしない? って。なんかすごい広いけど、こんな幅で入られへんし」といぶかし気に語った。

ファンとの宴会も終わり、部屋に戻ってトイレに入ると、「モワーッて一面の煙が……。ビックリして、うわぁー! って」と不思議な現象を目撃。換気口が半分開いていたため、閉めてトイレを出たが、「また、トイレに行きたくなって。パッて開けたら、モワーッてなってたんですよ」と話し、「さっき閉めたはずのダクトが開いてんねん」とさらなる恐怖を吐露。はじめは、「何言ってるんですか(笑)?」と笑っていたケンドーコバヤシも、白い煙を目撃して絶叫し、「なんやねん、怖いなって。気持ち悪いですねって」と振り返った。

部屋に違和感を抱きつつ、就寝したが、「寝ようとして布団入って、電気消して。20分ぐらいしたら、ロフトの階段からミシ……ミシ……ミシ……って。明らかに、人が1段ずつ降りてくる音が」「もう怖すぎて、起き上がって電気つけて。コバも目がギンギンになってて」と戦慄。再び寝ようとするも、ラップ音は収まらず、「うわーっ! って飛び起きて。パッて電気つけたら、コバは布団の上に座ってた」と苦笑しながら、「部屋を変えてもらおうって、玄関見たら、玄関のドアノブがゆっくり……。動いてる! 動いてる! って」と連続する恐怖を告白した。

意を決して、もう一度寝ようとしたなだぎは、「10分ぐらいしたら、ボリボリボリボリ……ボリボリボリボリ……って聞こえてきた」と新たな恐怖に遭遇。果たして、その“正体”とは――。

動画では「ボリボリ」の“正体”を明かしているが、視聴者からは、「怖くて面白かったー!!」「神回だった」「めちゃくちゃ怖いのにケンコバとの話がおもろすぎて爆笑してしまった」「個人的過去1でした!」「ケンコバさんとの話は傑作」「めっちゃ引き込まれました!!」などの反響が寄せられている。