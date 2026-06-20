「僕しかいなかったんですけど、後ろから……」GENERATIONS from EXILE TRIBEの中務裕太が、LDH事務所での“不思議な体験”を明かした――。

中務裕太

「夜中に1人でトレーニング」「一通りやり終わって…」

6日に更新されたYouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演した中務。好井まさおに、LDH事務所での“心霊現象”を聞かれると、「ありますね。結構有名なんです」と即答。「最近入った社員さんとかは知らないと思う」と前置きしながら、「夜中に1人でトレーニングしてたんです。一通りやり終わって、帰るかと思って。マネージャーさんも帰って、僕しかいなかったんですけど……。プロテイン飲んでたら、後ろから“おつかれさま”って」と恐怖体験をぶっちゃけた。

中務は、誰もいない真夜中のオフィスで、突然、女性の声で「おつかれさま」と声をかけられビックリ。「え……? みたいな。振り向いたら誰もいない」といい、「そしたら急に、冷蔵庫がブイーンって動き出して、明かりが点いて」とさらなる恐怖を告白。「昔の社員さんも、夜1人で夜勤やってたら、“おつかれさま”って女性の声が聞こえるっていうのは有名で」と明かすと、ゲスト出演したNCTのYUTAは思わず、「やさしい」と返し、「やさしい。怖いけど、やさしい」と苦笑いだった。

「時間も時間だったし、結構怖かったですね」と振り返った中務。「ファンの人っていう説はないですか? ファンの思いというか……」と聞く好井に、「かもしれないですね。そういうのもあるかもしれない。絶対、女性なんですよ」「“おつかれさま”って言う人が、頻繁に現れるっていう。本当に昔の社員さんしか知らないです」と吐露。YUTAも、「エンターテインメント系は結構多くないですか。念というか、その人の思いというか。歌舞伎とかも言うじゃないですか。そういう念がたまるって」と話していた。