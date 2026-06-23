「ちょうど電話してた日なんです」GENERATIONS from EXILE TRIBEの中務裕太が、“おばあちゃん”に関する不思議な出来事を語った――。

電話口の声が「なんか聞いたことある声やな…」

中務は、6日に更新されたYouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。「最近なんですけど。昨年かな?」と切り出し、友人と千葉にドライブ旅行に行ったエピソードを回想。夕食は地元のあんこう鍋を食べようと思い、「適当にネットで調べて。近くにあるから、予約の電話してみようって」と話し、電話に出た高齢女性と、「あんこう鍋は先に言ってもらわないと準備できない」「お願いします。この時間にうかがいます」というやり取りをしたと語った。

「すごい優しそうな方だった」と続けた中務は、「おばあちゃんの声が、なんか聞いたことある声やなと思って……」と意味深に吐露。予約時間に店を訪れると、40代ぐらいの女性店員が出迎えてくれたが、「“予約してる○○です”って言ったら、“はい?”みたいな。“予約入ってないです”って」と明かし、「“電話して予約しましたよ。おばあちゃんの方と話して……”って言ったら、“え? うちは女性の店員は私だけですよ”みたいな。ええっ!? どういうこと!? みたいな」といぶかし気に振り返った。

幸いにも、その日は、予約なしで入店できたが、「(電話番号は)間違ってない。調べたら、絶対にこのお店。おかしいな～と思って」と不可思議な状況に首をひねるばかり。しかし、あんこう鍋を食べながら、「あの声、ひいおばあちゃんの声になんか似てるな」と気づいたそうで、祖母に連絡。曾祖母のことを聞くと、「“もうだいぶ前に亡くなってるよ”みたいな。それで、ひいおばあちゃんが亡くなった日が、ちょうど電話してた日なんです」と驚がくの事実をぶっちゃけ、好井まさおは、「ええ～! すごっ!」と声を上げた。

不思議な出来事を振り返り、「マジで何やったんや? と思ってたら。たぶん、ひいおばあちゃんが、引き寄せたのかなって」としみじみすると、好井は、「知らせたというか。元気にやってるよね? みたいな感じがしますね。めっちゃいい話」と感動。中務は、「たぶん、なんか言ってきたのかな? って」と神妙な面持ちで返しつつ、「でも、ちゃんとしゃべったんですよ。電話で、あんこう鍋とか言ってたし……。えええ～っ!? みたいな」といまだ信じられない様子だった。