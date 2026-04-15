「女の人が壁から生えてて……」お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが、韓国滞在中のホテルで起こった“心霊体験”を明かした――。

ゆめっち

「感覚めっちゃあります」「本当に人」

3月27日に更新されたYouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演したゆめっち。仕事で韓国に行ったそうで、「泊まったところが、ホテルというよりレンタルスペースというか。撮影とかで使ったりする、貸しスタジオみたいなところだった」と回想。すると、1日目の夜に、「すごい金縛りになった」といい、「本当にベタな。ジワジワジワって。なんか来そうだなと思ったら、ビキーンってなって。久しぶりに金縛り来たわ～って」と冷静に振り返った。

相方とは部屋が別々だったため、助けを求めることもできず。しかし、ゆめっちは、「海外ってどういうお化けが出るんだ? と思って。ちょっとだけワクワクしたんですよ。ラッキー! と思って」と期待していたようで、「太ももをお手てでなぞってくるんです」「お手てしか見えないんです。感覚めっちゃあります。本当に人」と興奮気味に告白。5分ほど触られ、「なんか女性っぽかった。男性だったらいいなって思ったんですけど(笑)。5分ぐらい経ったら、ファーってなくなって、金縛りも解けた」と打ち明けた。

さらに、翌日の昼間、買い出しから戻ってくると、「窓の右端に、女の人が……。部屋の中にはいるんですよ。壁から生えてるというか。ザ・たっちさんの“幽体離脱”みたいな角度で、女の人が壁から生えてて……」と衝撃の光景にビックリ。顔はハッキリ見えないものの、「ずっと私を見つめてて」と話すと、好井まさおは、「怖っ! 昼間やろ?」と驚がく。ゆめっちがいったん部屋を出て再び戻ると、“霊”は消えており、「気配が本当にまるでなくなってて」と不思議そうに語った。

相方の福田麻貴とかなでには、“心霊体験”のことを話していないというゆめっち。「めっちゃ怖がりなんで。心霊話がNGって感じなんで。夜も昼も、あんなのいるって言ったら怖がるかなと思って言わなかった」と理由を説明。たびたび“心霊体験”に遭うゆめっちだが、好井が、「めっちゃリアル。めちゃくちゃ生々しい」「“見えんねやろ? ”みたいなことなんかな。“しゃべってや～”みたいな」と話すと、「確かに。しゃべってあげればよかったかな」と笑いながら返していた。

視聴者からは、「素直で優しい子は引き寄せちゃうんですかね」「話が本当にどれも怖い」「ゆめっち回、怖い話なのに癒されるのほんと唯一無二すぎる」「怖がるから相方に言わないって優しすぎやろ」「ゆめっちの怪談って何故か安心してきける不思議」などの反響が寄せられている。