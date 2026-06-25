KUROMI、2nd EP「HYPER KUROMISM」リリース - KUROMI自身が作詞に挑戦した楽曲も収録

サンリオの人気キャラクター・クロミのアーティスト名義、KUROMIが2nd EP「HYPER KUROMISM」を6月24日にリリースした。あわせて、収録曲「WANNA BE KUROMI」のミュージックビデオも同日公開された。

KUROMIは、2025年10月にTOY'S FACTORYからメジャーデビューし、本格的に音楽活動をスタート。1st EP「KUROMI IN MY HEAD」に続く今作「HYPER KUROMISM」は、“クロミマインド”を全開にした全5曲入りの作品となっている。

本作には、こやまたくや(ヤバイTシャツ屋さん)、北澤ゆうほ(Q.I.S.)、TAKU INOUE、玉屋2060％(Wienners)、小宮颯斗(Trooper Salute)などのクリエーター陣が参加。KUROMIの新たな魅力を引き出す1枚に仕上がっている。

中でも4曲目「DETARAME」は、KUROMIが初めて作詞に挑戦した楽曲で、自身の表現の幅を広げる1曲となっている。

また、同日公開された「WANNA BE KUROMI」のミュージックビデオは、玉屋2060％(Wienners)が作詞・作曲を手がけた同曲の世界観をリリック中心の映像で表現。リズミカルな楽曲にあわせて、さまざまな表情のKUROMIが登場する内容になっている。

商品は通常盤(2,200円)と完全生産限定盤(6,600円)の2種類。完全生産限定盤には、オリジナルぬいぐるみキーリングとステッカーセットが同封される。

収録曲

love me, love me now

作詞・作曲：こやまたくや

編曲：Rockwell BLACK×DECO×FUTURE

作詞・作曲：北澤ゆうほ

編曲：TAKU INOUE WANNA BE KUROMI

作詞・作曲：玉屋2060％(Wienners)

編曲：Rockwell DETARAME

作詞：KUROMI

作曲・編曲：中山卓哉 LOOK AT ME

作詞・作曲：小宮颯斗(Trooper Salute)

編曲：奥野大樹

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