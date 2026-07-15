サンリオは、2026年にデビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」を主役にしたフェス「ポムフェス」を、9月12日と13日の2日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場で開催する。

ポムポムプリンは、2026年サンリオキャラクター大賞で1位を獲得。30周年では「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をキーメッセージに掲げており、本イベントでもそのコンセプトのもと、来場者がポムポムプリンのようにマイペースに楽しめる空間を展開する。

ポムポムプリン30周年

会場内のステージエリアでは、両日ともにポムポムプリンによるパフォーマンスステージを実施するほか、Juice=Juice、モナキ、Wienners、パンダドラゴン、asmi、WILD BLUEといったアーティストによるライブパフォーマンスも予定している。

Wienners

Juice=Juice

asmi



WILD BLUE

パンダドラゴン

モナキ



このほか会場では、ポムポムプリンのイベント限定グッズの販売、限定フード、ゲームコンテンツなども展開予定。追加コンテンツや会場マップなどの詳細は8月下旬に発表するとしている。

入場料は無料だが、ステージ前方エリアは有料の事前チケット制。会場は横浜赤レンガ倉庫イベント広場（神奈川県横浜市中区新港1-1）。

(c) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作株式会社サンリオ