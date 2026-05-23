5月23日より、横浜・みなとみらいエリアにて「サンリオフェス2026 in みなとみらい」が開催されます。サンリオ史上最大規模となる今回のイベント。約1カ月間、みなとみらいのあちこちで展開されるコラボやイベント情報を、日程・開催場所別にまとめました。

「サンリオフェス2026 in みなとみらい」

イベントマップ

まずは公式のイベントマップを確認。みなとみらい駅を中心に、ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、クイーンズスクエア横浜、そしてメイン会場のパシフィコ横浜にてさまざまなイベントや展示が開催されます。

イベントマップ

イベントごとの日程を一覧でチェック!

5月23日(土)〜7月3日(金)【みなとみらい線】Y500系ラッピングトレイン運行

5月25日(月)〜【MARK IS みなとみらい】不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ」発売予定

5月29日(金)〜【みなとみらい線】記念台紙付き一日乗車券(2枚セット)発売

5月29日(金)〜【MARK IS みなとみらい】ユニクロ「UTme!」発売予定

6月12日(金)〜6月28日(日)【みなとみらい駅】中央改札付近の特別装飾、一部改札でキャラボイス演出

6月12日(金)〜6月28日(日)【ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい】館内装飾、ノベルティ配付、グリーティング、ポップアップストアなど

6月12日(金)〜6月28日(日)【クイーンズスクエア横浜】全90キャラクターによるエスカレーター装飾

6月13日(土)【ランドマークプラザ】ポムポムプリンのスペシャルステージ

6月26日(金)〜6月28日(日)【MARK IS みなとみらい】サンリオピューロランド35周年ポップアップストア

6月27日(土)・28日(日)【周辺6スポット】「かさねおしスタンプラリー」開催

6月27日(土)・28日(日)【クイーンズスクエア横浜】「サンリオ パーティランド」世界最速試遊、フォトスポット

6月27日(土)・28日(日)【パシフィコ横浜】サンリオフェス2026本番イベント開催

6月28日(日)【パシフィコ横浜】2026年サンリオキャラクター大賞 結果発表

開催場所ごとの注目施策は?

みなとみらい駅

5月23日(土)〜7月3日(金)の期間で、Y500系ラッピングトレインを運行予定。5月29日(金)からは記念台紙付き一日乗車券(2枚セット/大人券のみ)を期間限定発売します。

Y500系ラッピングトレイン

さらに、6月12日(金)〜6月28日(日)の期間は中央改札付近を特別装飾するほか、一部自動改札機では、出場時にサンリオキャラクターのボイス演出も流れるなど、駅に着いた瞬間から、サンリオフェスの雰囲気を楽しめる仕掛けが。

ランドマークプラザ

6月12日(金)〜6月28日(日)の期間で、館内装飾、数量限定ノベルティ配付、グリーティングを実施予定。

高さ約5mのポムポムプリン巨大バルーン初展示など、ポムポムプリン30周年企画やポップアップストアを開催します。6月13日(土)には、ポムポムプリンのスペシャルステージも。





ポムポムプリン30周年企画

MARK IS みなとみらい

6月12日(金)〜6月28日(日)の期間で館内装飾、数量限定ノベルティ配付、グリーティングを実施予定。

6月26日(金)〜6月28日(日)はサンリオピューロランド35周年ポップアップストアを開催するほか、不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ」(5月25日発売)やユニクロ「UTme!」(5月29日発売)などのコラボ商品も発売されます。

ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい共通

両施設で、サンリオ新アプリ「Omoide Badge」と連動した企画を実施予定。施設内のスポットを巡ってデジタルバッジをコンプリートすると、数量限定でアクリルチャームがもらえます。(詳細は6月上旬に各施設公式サイトで発表予定)

Omoide Badgeのデジタルバッジ

クイーンズスクエア横浜

6月12日(金)〜6月28日(日)の期間で、エスカレーターを「2026年サンリオキャラクター大賞」にエントリーした全90キャラクターで特別装飾。

エスカレーターをサンリオキャラで装飾

「Sanrio Games」体験コーナー



6月27日(土)・28日(日)にクイーンズサークルで実施する「Sanrio Games」体験コーナーでは、第1作目タイトル「サンリオ パーティランド」を世界最速で試遊できます。

スタンプラリー企画

みなとみらい駅周辺では、6月27日(土)・28日(日)にる「サンリオフェス2026 かさねおしスタンプラリー」を実施。周辺6カ所のスポットを巡ってスタンプを重ねると、1枚のイラストが完成します。(スタンプラリー用紙はなくなり次第終了)

パシフィコ横浜

6月27日(土)・28日(日)にはメイン会場となるパシフィコ横浜(展示ホールB・C・D)で、大型イベントを開催します。過去最大級となる、総勢約30キャラクターによるステージのほか、6月28日(日)には「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表も行われます。



メイン会場キービジュアル

会場内は、「サンリオフェス2026シティ」として、キャラクター装飾で彩られ、まるで“サンリオキャラクターの街”に入り込んだような空間に。デジタルコンテンツの体験、会場限定や先行発売の商品・フードメニューの販売をはじめ、「サンリオフェス学園祭」(プリクラやクレーンゲームなど玩具・アミューズメント業界の企業14社出展)といったさまざまなコンテンツも楽しめます。

メイン会場は事前抽選申込制となっており、抽選申込期間は5月22日(金)11:00～6月1日(月)16:00。演出の都合上、未就学児はメイン会場に入場ができません。

また、小学生以下の子ども向け「サンリオキッズフェスティバル」もパシフィコ横浜(会議センターメインホール・ホワイエ)にて同時開催。「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージのライブビューイングや、ハッピリーナフレンズをはじめとするステージなども行われます。こちらは入場券不要ですが、当日会場にてプレイ券を購入すると、プレイスクールやゲーム、グリーティングなどのコンテンツを楽しむことができます。(各コンテンツ体験は小学生以下が対象)

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