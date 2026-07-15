サンリオのキャラクターたちが考えた“夢のホテル”を舞台にした没入型イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo（ホテルフローリア トーキョー）」が、7月15日から東京・新宿の東急歌舞伎町タワーで開催されます。

  • 没入型イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo（ホテルフローリア トーキョー）」

    没入型イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo（ホテルフローリア トーキョー）」

会場のショップでは、ホテルや旅をテーマにした「ホテルフローリア」限定グッズがずらり。本記事では、会場で購入できる注目のグッズをまとめて紹介します。

マイメロディとクロミのぬいぐるみ

  • マイメロディとクロミのぬいぐるみ

    マイメロディとクロミのぬいぐるみ

パステルカラーのマイメロディとクロミが、「ホテルフローリア」のモチーフでもあるお花を身につけた可愛いぬいぐるみ。全2種。価格は各5,940円。

  • 商品名：ホテルフローリア ぬいぐるみ（マイメロディ／クロミ）
  • 種類：全2種
  • 価格：各5,940円

バッグに付けて持ち歩けるぬいぐるみキーホルダー

  • ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー（マイメロディ／クロミ）

    ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー（マイメロディ／クロミ）

ぬいぐるみと同じデザインのマイメロディとクロミの「ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー」も登場。金具がハート型になっている点も見逃せません。全2種で、価格は各2,750円です。

  • 商品名：ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー（マイメロディ／クロミ）
  • 種類：全2種
  • 価格：各2,750円

旅のお供にしたいキャラクターデザインのラゲッジタグ

  • ホテルフローリア ラゲッジタグ

    ホテルフローリア ラゲッジタグ

「ホテルフローリア ラゲッジタグ」は、ホテルフローリアを代表するキャラクターたちをあしらったアイテム。それぞれが旅行バッグを携えたデザインになっており、一緒に旅行に行く気分になれるような、本イベントならではのアイテムです。5種で、価格は各2,640円。

  • 商品名：ホテルフローリア ラゲッジタグ
  • 種類：全5種
  • 価格：各2,640円

絵柄の変化を楽しめるレンチキュラーマグネット

  • レンチキュラーマグネット

    レンチキュラーマグネット

ホテルフローリアのボールルームで、キャラクターたちが楽しく踊る姿を表現した、ネオンカラーのマグネット。見る角度によって絵柄の見え方が変化します。全5種。価格は各770円です。

  • 商品名：ホテルフローリア レンチキュラーマグネット
  • 種類：全5種
  • 価格：各770円

表裏で異なるデザインを楽しめるうちわ

  • ホテルフローリア うちわ サンリオキャラクターズ

    ホテルフローリア うちわ サンリオキャラクターズ

「ホテルフローリア」に登場するキャラクターたちを両面にデザインしたアイテム。表と裏で異なるキャラクターがデザインされているので、1枚で2つのデザインを楽しめます。価格は550円。

  • 商品名：ホテルフローリア うちわ サンリオキャラクターズ
  • 価格：550円

キャラクターをイメージした香りを楽しめるペーパーエアフレッシュナー

  • ホテルフローリア ペーパーエアフレッシュナー

    ホテルフローリア ペーパーエアフレッシュナー

キャラクターごとにイメージされた香りを楽しめるパフュームタグ。全5種で、価格は各1,320円。会場内「シナモロールのバスルーム」の壁にも掛かっているのでお見逃しなく。

  • 商品名：ホテルフローリア ペーパーエアフレッシュナー
  • 種類：全5種
  • 価格：各1,320円

ホテルの鍵をモチーフにしたメタルキーリング

  • ホテルフローリア メタルキーリング

    ホテルフローリア メタルキーリング

ホテルらしさを感じられるアイテムとして注目したいのが、鍵をモチーフにした「ホテルフローリア メタルキーリング」です。全9種で、価格は各1,760円。

  • 商品名：ホテルフローリア メタルキーリング
  • 種類：全9種
  • 価格：各1,760円

ランダムキーリング

  • ランダムキーリング

    ランダムキーリング

メタルキーリングよりも小ぶりで、ランダムアイテムのキーリング。全9種で、価格は880円。

  • 商品名：ホテルフローリア ランダムキーリング
  • 種類：全9種
  • 価格：各880円

お顔をモチーフにしたハンドミラー

  • ハンドミラー

    ハンドミラー

お花をアレンジしたお顔モチーフのハンドミラー。キティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールの全4種で、各1,650円。

  • 商品名：ホテルフローリア ハンドミラー
  • 種類：全4種
  • 価格：各1,650円

質感が可愛いランダムフィギュア

  • ホテルフローリア ランダムフィギュア

    ホテルフローリア ランダムフィギュア

ホテルフローリアオリジナルデザインのフィギュア。キティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールの全4種で、各2,640円。

  • 商品名：ホテルフローリア ランダムフィギュア
  • 種類：全4種
  • 価格：各2,640円

「ホテルフローリア」キャラクター全員集合のデスクパッド

  • デスクパッド

    デスクパッド

ホテルフローリアに登場するキャラクター全員が描かれたオリジナルデスクパッド。全1種、2,970円。

  • 商品名：デスクパッド
  • 種類：全1種
  • 価格：2,970円

キャラクターの表情がかわいいメタルバッジ

  • ホテルフローリア バッジ

    ホテルフローリア バッジ

「ホテルフローリア バッジ」は、お花をちょこんと身に着けたキャラクターたちのメタルバッジです。全10種で、価格は各990円。

  • 商品名：ホテルフローリア バッジ
  • 種類：全10種
  • 価格：各990円

ホテルステイを楽しむクリアファイル

  • ホテルフローリア クリアファイル

    ホテルフローリア クリアファイル

キャラクターたちが「ホテルフローリア」での滞在を楽しむ様子がデザインされたクリアファイル。全2種で、各440円。

  • 商品名：ホテルフローリア クリアファイル
  • 種類：全2種
  • 価格：各440円

お風呂モチーフのゲルインクボールペン

  • ゲルインクボールペン

    ゲルインクボールペン

お風呂に入ったキャラクターたちのモチーフがついたボールペン。キャラクターによってお湯に浮かんでいる物が異なるところにも注目です。全9種、各770円。

  • 商品名：ゲルインクボールペン
  • 種類：全9種
  • 価格：各770円

シナモロール、ポチャッコ、キティのA3ポスター

  • ホテルフローリア　A3ポスター

    ホテルフローリア　A3ポスター

気持ちよさそうにお風呂に入るシナモロール、ビーチでくつろぐポチャッコ、カーテンからこちらをのぞくキティがそれぞれ描かれたA3サイズのポスター。全3種、各1,540円。

  • 商品名：ホテルフローリア　A3ポスター
  • 種類：全3種
  • 価格：各1,540円

旅の思い出を描いたポストカード

  • ホテルフローリア ポストカード

    ホテルフローリア ポストカード

キャラクターたちがホテル内でバケーションを楽しんでいるシーンを切り取ったポストカード。全17種で、各220円。

  • 商品名：ホテルフローリア ポストカード
  • 種類：全17種
  • 価格：各220円

3点セットのエポキシステッカー

  • エポキシステッカー

    エポキシステッカー

キャラクターと旅行バッグ、お花の3点セットになったオリジナルステッカー。全9種で各660円。

  • 商品名：エポキシステッカー
  • 種類：全9種
  • 価格：各660円

それぞれの部屋をイメージしたステッカー

  • ステッカー

    ステッカー

「ホテルフローリア」に登場するそれぞれのお部屋のイメージでデザインされたステッカー。全8種で、各330円。

  • 商品名：ステッカー
  • 種類：全8種
  • 価格：各330円

オリジナルタグが付くペーパーバッグ

  • ペーパーバッグ(写真は7月のデザイン)

    ペーパーバッグ(写真は7月のデザイン)

購入したグッズを持ち帰るためのペーパーバッグ。価格は大サイズが275円、小サイズが165円です。

ペーパーバッグを購入した人には、オリジナルタグを1枚プレゼント。タグのデザインは毎月変更される予定とのこと。

  • 商品名：ペーパーバッグ
  • 価格：大サイズ275円／小サイズ165円
  • 購入特典：オリジナルタグ1枚
  • 備考：タグのデザインは毎月変更予定

「ホテルフローリア トーキョー」開催概要

  • 展覧会名：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo（ホテルフローリア トーキョー）
  • 会期：2026年7月15日（水）～2027年5月31日（月）
  • 休館日：会期中無休
  • 会場：東急歌舞伎町タワー4階
  • 所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1
  • 営業時間：10:00～20:00（最終入場19:30）
  • 主催：株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ、d'strict（ディストリクト）
  • 企画：d'strict（ディストリクト）、株式会社サンリオエンターテイメント

チケット料金

平日

  • 一般・大学生：2,400円
  • 中高生：1,600円
  • 小人（4歳～12歳・小学生）：1,000円

土・日・祝日

  • 一般・大学生：2,600円
  • 中高生：1,800円
  • 小人（4歳～12歳・小学生）：1,200円

※料金はすべて税込です。
※3歳以下は無料です（保護者同伴に限ります）。
※未就学児は、中学生以上の保護者の同伴が必要です。

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