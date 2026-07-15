サンリオのキャラクターたちが考えた“夢のホテル”を舞台にした没入型イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo（ホテルフローリア トーキョー）」が、7月15日から東京・新宿の東急歌舞伎町タワーで開催されます。
会場のショップでは、ホテルや旅をテーマにした「ホテルフローリア」限定グッズがずらり。本記事では、会場で購入できる注目のグッズをまとめて紹介します。
マイメロディとクロミのぬいぐるみ
パステルカラーのマイメロディとクロミが、「ホテルフローリア」のモチーフでもあるお花を身につけた可愛いぬいぐるみ。全2種。価格は各5,940円。
- 商品名：ホテルフローリア ぬいぐるみ（マイメロディ／クロミ）
- 種類：全2種
- 価格：各5,940円
バッグに付けて持ち歩けるぬいぐるみキーホルダー
ぬいぐるみと同じデザインのマイメロディとクロミの「ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー」も登場。金具がハート型になっている点も見逃せません。全2種で、価格は各2,750円です。
- 商品名：ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー（マイメロディ／クロミ）
- 種類：全2種
- 価格：各2,750円
旅のお供にしたいキャラクターデザインのラゲッジタグ
「ホテルフローリア ラゲッジタグ」は、ホテルフローリアを代表するキャラクターたちをあしらったアイテム。それぞれが旅行バッグを携えたデザインになっており、一緒に旅行に行く気分になれるような、本イベントならではのアイテムです。5種で、価格は各2,640円。
- 商品名：ホテルフローリア ラゲッジタグ
- 種類：全5種
- 価格：各2,640円
絵柄の変化を楽しめるレンチキュラーマグネット
ホテルフローリアのボールルームで、キャラクターたちが楽しく踊る姿を表現した、ネオンカラーのマグネット。見る角度によって絵柄の見え方が変化します。全5種。価格は各770円です。
- 商品名：ホテルフローリア レンチキュラーマグネット
- 種類：全5種
- 価格：各770円
表裏で異なるデザインを楽しめるうちわ
「ホテルフローリア」に登場するキャラクターたちを両面にデザインしたアイテム。表と裏で異なるキャラクターがデザインされているので、1枚で2つのデザインを楽しめます。価格は550円。
- 商品名：ホテルフローリア うちわ サンリオキャラクターズ
- 価格：550円
キャラクターをイメージした香りを楽しめるペーパーエアフレッシュナー
キャラクターごとにイメージされた香りを楽しめるパフュームタグ。全5種で、価格は各1,320円。会場内「シナモロールのバスルーム」の壁にも掛かっているのでお見逃しなく。
- 商品名：ホテルフローリア ペーパーエアフレッシュナー
- 種類：全5種
- 価格：各1,320円
ホテルの鍵をモチーフにしたメタルキーリング
ホテルらしさを感じられるアイテムとして注目したいのが、鍵をモチーフにした「ホテルフローリア メタルキーリング」です。全9種で、価格は各1,760円。
- 商品名：ホテルフローリア メタルキーリング
- 種類：全9種
- 価格：各1,760円
ランダムキーリング
メタルキーリングよりも小ぶりで、ランダムアイテムのキーリング。全9種で、価格は880円。
- 商品名：ホテルフローリア ランダムキーリング
- 種類：全9種
- 価格：各880円
お顔をモチーフにしたハンドミラー
お花をアレンジしたお顔モチーフのハンドミラー。キティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールの全4種で、各1,650円。
- 商品名：ホテルフローリア ハンドミラー
- 種類：全4種
- 価格：各1,650円
質感が可愛いランダムフィギュア
ホテルフローリアオリジナルデザインのフィギュア。キティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールの全4種で、各2,640円。
- 商品名：ホテルフローリア ランダムフィギュア
- 種類：全4種
- 価格：各2,640円
「ホテルフローリア」キャラクター全員集合のデスクパッド
ホテルフローリアに登場するキャラクター全員が描かれたオリジナルデスクパッド。全1種、2,970円。
- 商品名：デスクパッド
- 種類：全1種
- 価格：2,970円
キャラクターの表情がかわいいメタルバッジ
「ホテルフローリア バッジ」は、お花をちょこんと身に着けたキャラクターたちのメタルバッジです。全10種で、価格は各990円。
- 商品名：ホテルフローリア バッジ
- 種類：全10種
- 価格：各990円
ホテルステイを楽しむクリアファイル
キャラクターたちが「ホテルフローリア」での滞在を楽しむ様子がデザインされたクリアファイル。全2種で、各440円。
- 商品名：ホテルフローリア クリアファイル
- 種類：全2種
- 価格：各440円
お風呂モチーフのゲルインクボールペン
お風呂に入ったキャラクターたちのモチーフがついたボールペン。キャラクターによってお湯に浮かんでいる物が異なるところにも注目です。全9種、各770円。
- 商品名：ゲルインクボールペン
- 種類：全9種
- 価格：各770円
シナモロール、ポチャッコ、キティのA3ポスター
気持ちよさそうにお風呂に入るシナモロール、ビーチでくつろぐポチャッコ、カーテンからこちらをのぞくキティがそれぞれ描かれたA3サイズのポスター。全3種、各1,540円。
- 商品名：ホテルフローリア A3ポスター
- 種類：全3種
- 価格：各1,540円
旅の思い出を描いたポストカード
キャラクターたちがホテル内でバケーションを楽しんでいるシーンを切り取ったポストカード。全17種で、各220円。
- 商品名：ホテルフローリア ポストカード
- 種類：全17種
- 価格：各220円
3点セットのエポキシステッカー
キャラクターと旅行バッグ、お花の3点セットになったオリジナルステッカー。全9種で各660円。
- 商品名：エポキシステッカー
- 種類：全9種
- 価格：各660円
それぞれの部屋をイメージしたステッカー
「ホテルフローリア」に登場するそれぞれのお部屋のイメージでデザインされたステッカー。全8種で、各330円。
- 商品名：ステッカー
- 種類：全8種
- 価格：各330円
オリジナルタグが付くペーパーバッグ
購入したグッズを持ち帰るためのペーパーバッグ。価格は大サイズが275円、小サイズが165円です。
ペーパーバッグを購入した人には、オリジナルタグを1枚プレゼント。タグのデザインは毎月変更される予定とのこと。
- 商品名：ペーパーバッグ
- 価格：大サイズ275円／小サイズ165円
- 購入特典：オリジナルタグ1枚
- 備考：タグのデザインは毎月変更予定
「ホテルフローリア トーキョー」開催概要
- 展覧会名：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo（ホテルフローリア トーキョー）
- 会期：2026年7月15日（水）～2027年5月31日（月）
- 休館日：会期中無休
- 会場：東急歌舞伎町タワー4階
- 所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1
- 営業時間：10:00～20:00（最終入場19:30）
- 主催：株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ、d'strict（ディストリクト）
- 企画：d'strict（ディストリクト）、株式会社サンリオエンターテイメント
チケット料金
平日
- 一般・大学生：2,400円
- 中高生：1,600円
- 小人（4歳～12歳・小学生）：1,000円
土・日・祝日
- 一般・大学生：2,600円
- 中高生：1,800円
- 小人（4歳～12歳・小学生）：1,200円
※料金はすべて税込です。
※3歳以下は無料です（保護者同伴に限ります）。
※未就学児は、中学生以上の保護者の同伴が必要です。
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