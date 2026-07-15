サンリオのキャラクターたちが考えた“夢のホテル”を舞台にした没入型イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo（ホテルフローリア トーキョー）」が、7月15日から東京・新宿の東急歌舞伎町タワーで開催されます。

没入型イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo（ホテルフローリア トーキョー）」

会場のショップでは、ホテルや旅をテーマにした「ホテルフローリア」限定グッズがずらり。本記事では、会場で購入できる注目のグッズをまとめて紹介します。

マイメロディとクロミのぬいぐるみ

マイメロディとクロミのぬいぐるみ

パステルカラーのマイメロディとクロミが、「ホテルフローリア」のモチーフでもあるお花を身につけた可愛いぬいぐるみ。全2種。価格は各5,940円。

商品名 ：ホテルフローリア ぬいぐるみ（マイメロディ／クロミ）

：ホテルフローリア ぬいぐるみ（マイメロディ／クロミ） 種類 ：全2種

：全2種 価格 ：各5,940円

バッグに付けて持ち歩けるぬいぐるみキーホルダー

ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー（マイメロディ／クロミ）

ぬいぐるみと同じデザインのマイメロディとクロミの「ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー」も登場。金具がハート型になっている点も見逃せません。全2種で、価格は各2,750円です。

商品名 ：ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー（マイメロディ／クロミ）

：ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー（マイメロディ／クロミ） 種類 ：全2種

：全2種 価格 ：各2,750円

旅のお供にしたいキャラクターデザインのラゲッジタグ

ホテルフローリア ラゲッジタグ

「ホテルフローリア ラゲッジタグ」は、ホテルフローリアを代表するキャラクターたちをあしらったアイテム。それぞれが旅行バッグを携えたデザインになっており、一緒に旅行に行く気分になれるような、本イベントならではのアイテムです。5種で、価格は各2,640円。

商品名 ：ホテルフローリア ラゲッジタグ

：ホテルフローリア ラゲッジタグ 種類 ：全5種

：全5種 価格 ：各2,640円

絵柄の変化を楽しめるレンチキュラーマグネット

レンチキュラーマグネット

ホテルフローリアのボールルームで、キャラクターたちが楽しく踊る姿を表現した、ネオンカラーのマグネット。見る角度によって絵柄の見え方が変化します。全5種。価格は各770円です。

商品名 ：ホテルフローリア レンチキュラーマグネット

：ホテルフローリア レンチキュラーマグネット 種類 ：全5種

：全5種 価格 ：各770円

表裏で異なるデザインを楽しめるうちわ

ホテルフローリア うちわ サンリオキャラクターズ

「ホテルフローリア」に登場するキャラクターたちを両面にデザインしたアイテム。表と裏で異なるキャラクターがデザインされているので、1枚で2つのデザインを楽しめます。価格は550円。

商品名 ：ホテルフローリア うちわ サンリオキャラクターズ

：ホテルフローリア うちわ サンリオキャラクターズ 価格 ：550円

キャラクターをイメージした香りを楽しめるペーパーエアフレッシュナー

ホテルフローリア ペーパーエアフレッシュナー

キャラクターごとにイメージされた香りを楽しめるパフュームタグ。全5種で、価格は各1,320円。会場内「シナモロールのバスルーム」の壁にも掛かっているのでお見逃しなく。

商品名 ：ホテルフローリア ペーパーエアフレッシュナー

：ホテルフローリア ペーパーエアフレッシュナー 種類 ：全5種

：全5種 価格 ：各1,320円

ホテルの鍵をモチーフにしたメタルキーリング

ホテルフローリア メタルキーリング

ホテルらしさを感じられるアイテムとして注目したいのが、鍵をモチーフにした「ホテルフローリア メタルキーリング」です。全9種で、価格は各1,760円。

商品名 ：ホテルフローリア メタルキーリング

：ホテルフローリア メタルキーリング 種類 ：全9種

：全9種 価格 ：各1,760円

ランダムキーリング

ランダムキーリング

メタルキーリングよりも小ぶりで、ランダムアイテムのキーリング。全9種で、価格は880円。

商品名 ：ホテルフローリア ランダムキーリング

：ホテルフローリア ランダムキーリング 種類 ：全9種

：全9種 価格 ：各880円

お顔をモチーフにしたハンドミラー

ハンドミラー

お花をアレンジしたお顔モチーフのハンドミラー。キティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールの全4種で、各1,650円。

商品名 ：ホテルフローリア ハンドミラー

：ホテルフローリア ハンドミラー 種類 ：全4種

：全4種 価格 ：各1,650円

質感が可愛いランダムフィギュア

ホテルフローリア ランダムフィギュア

ホテルフローリアオリジナルデザインのフィギュア。キティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールの全4種で、各2,640円。

商品名 ：ホテルフローリア ランダムフィギュア

：ホテルフローリア ランダムフィギュア 種類 ：全4種

：全4種 価格 ：各2,640円

「ホテルフローリア」キャラクター全員集合のデスクパッド

デスクパッド

ホテルフローリアに登場するキャラクター全員が描かれたオリジナルデスクパッド。全1種、2,970円。

商品名 ：デスクパッド

：デスクパッド 種類 ：全1種

：全1種 価格 ：2,970円

キャラクターの表情がかわいいメタルバッジ

ホテルフローリア バッジ

「ホテルフローリア バッジ」は、お花をちょこんと身に着けたキャラクターたちのメタルバッジです。全10種で、価格は各990円。

商品名 ：ホテルフローリア バッジ

：ホテルフローリア バッジ 種類 ：全10種

：全10種 価格 ：各990円

ホテルステイを楽しむクリアファイル

ホテルフローリア クリアファイル

キャラクターたちが「ホテルフローリア」での滞在を楽しむ様子がデザインされたクリアファイル。全2種で、各440円。

商品名 ：ホテルフローリア クリアファイル

：ホテルフローリア クリアファイル 種類 ：全2種

：全2種 価格 ：各440円

お風呂モチーフのゲルインクボールペン

ゲルインクボールペン

お風呂に入ったキャラクターたちのモチーフがついたボールペン。キャラクターによってお湯に浮かんでいる物が異なるところにも注目です。全9種、各770円。

商品名 ：ゲルインクボールペン

：ゲルインクボールペン 種類 ：全9種

：全9種 価格 ：各770円

シナモロール、ポチャッコ、キティのA3ポスター

ホテルフローリア A3ポスター

気持ちよさそうにお風呂に入るシナモロール、ビーチでくつろぐポチャッコ、カーテンからこちらをのぞくキティがそれぞれ描かれたA3サイズのポスター。全3種、各1,540円。

商品名 ：ホテルフローリア A3ポスター

：ホテルフローリア A3ポスター 種類 ：全3種

：全3種 価格 ：各1,540円

旅の思い出を描いたポストカード

ホテルフローリア ポストカード

キャラクターたちがホテル内でバケーションを楽しんでいるシーンを切り取ったポストカード。全17種で、各220円。

商品名 ：ホテルフローリア ポストカード

：ホテルフローリア ポストカード 種類 ：全17種

：全17種 価格 ：各220円

3点セットのエポキシステッカー

エポキシステッカー

キャラクターと旅行バッグ、お花の3点セットになったオリジナルステッカー。全9種で各660円。

商品名 ：エポキシステッカー

：エポキシステッカー 種類 ：全9種

：全9種 価格 ：各660円

それぞれの部屋をイメージしたステッカー

ステッカー

「ホテルフローリア」に登場するそれぞれのお部屋のイメージでデザインされたステッカー。全8種で、各330円。

商品名 ：ステッカー

：ステッカー 種類 ：全8種

：全8種 価格 ：各330円

オリジナルタグが付くペーパーバッグ

購入したグッズを持ち帰るためのペーパーバッグ。価格は大サイズが275円、小サイズが165円です。

ペーパーバッグを購入した人には、オリジナルタグを1枚プレゼント。タグのデザインは毎月変更される予定とのこと。

商品名 ：ペーパーバッグ

：ペーパーバッグ 価格 ：大サイズ275円／小サイズ165円

：大サイズ275円／小サイズ165円 購入特典 ：オリジナルタグ1枚

：オリジナルタグ1枚 備考 ：タグのデザインは毎月変更予定

「ホテルフローリア トーキョー」開催概要

展覧会名 ：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo（ホテルフローリア トーキョー）

：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo（ホテルフローリア トーキョー） 会期 ：2026年7月15日（水）～2027年5月31日（月）

：2026年7月15日（水）～2027年5月31日（月） 休館日 ：会期中無休

：会期中無休 会場 ：東急歌舞伎町タワー4階

：東急歌舞伎町タワー4階 所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1

：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 営業時間 ：10:00～20:00（最終入場19:30）

：10:00～20:00（最終入場19:30） 主催 ：株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ、d'strict（ディストリクト）

：株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ、d'strict（ディストリクト） 企画 ：d'strict（ディストリクト）、株式会社サンリオエンターテイメント

チケット料金

平日

一般・大学生 ：2,400円

：2,400円 中高生 ：1,600円

：1,600円 小人（4歳～12歳・小学生） ：1,000円

土・日・祝日

一般・大学生 ：2,600円

：2,600円 中高生 ：1,800円

：1,800円 小人（4歳～12歳・小学生） ：1,200円

※料金はすべて税込です。

※3歳以下は無料です（保護者同伴に限ります）。

※未就学児は、中学生以上の保護者の同伴が必要です。

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