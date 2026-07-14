サンリオキャラたちの"夢のホテル"にチェックインしてきた - 韓国発のサンリオ没入型イベント「ホテルフローリア」見どころと限定グッズの詳細レポ

サンリオキャラクターたちの理想が詰まった“夢のホテル”に、ゲストとしてチェックイン――。

韓国・ソウルで約5カ月にわたって開催された体験型展示が、「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー)」として日本に上陸します。会期は2026年7月15日から2027年5月31日まで、東京・新宿の東急歌舞伎町タワー4階で開催されます。

「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー)」

開幕に先駆けて行われたメディア向け内覧会から、キャラクターごとの客室や注目のフォトスポット、イベント限定グッズ、チケット料金などを紹介します。

韓国・ソウルで生まれたサンリオの没入型イベントが日本上陸

「ホテルフローリア トーキョー」は、韓国のデジタルデザイン会社・d'strict(ディストリクト)とサンリオが企画した体験型コンテンツ。韓国・ソウルで約5カ月にわたって開催された展示をベースに、サンリオの故郷・日本での開催がいよいよ始まります。

会場には、ハローキティやマイメロディ、シナモロール、クロミらが考えた“理想の客室”が登場。ディティールまでキャラクターの個性が光る内装のほか、映像や光、音を使った演出で“かわいい”が詰まった空間となっています。

ピンクを基調としたエントランス

舞台は、サンリオキャラクターたちの「夢のホテル」を再現した「ホテルフローリア」。展示物を眺めるだけでなく、客室や共用施設を巡りながら、映像、音、光、インタラクティブ技術を通じてキャラクターたちの物語に入り込める体験型コンテンツということで、まずはホテルにチェックインするところから始まります。

フロントでカードキーを受け取ってチェックイン!

やってきたゲストを出迎えるのは、「ホテルフローリア」のチェックインロビーです。

チェックインロビー

受付では、実際のホテルさながらにルームキーを模したカードキーを受け取ってチェックインします。デザインはランダムで、どのキャラクターに出会えるかは受け取ってからのお楽しみ。カードキーは最後のチェックアウトでも使用するため、館内を巡る間はなくさないように持ち歩きましょう。

ポムポムプリンのカードキーをゲット

受付の前には、ホテルのエントランスをイメージしたフォトスポットも。カードキーを手に撮影すれば、これからホテルステイを始めるゲストのような一枚になります。

チェックインを終えると、ホテルのエレベーターホールをイメージした通路へ進みます。エレベーターのボタンにもキャラクターがデザインされており、客室フロアへ向かう高揚感を演出。扉の先には、キャラクターそれぞれの個性や物語を表現した客室が待っています。

エレベーターホール

ハローキティの夢を表現したエレガントな客室

最初のお部屋は、ハローキティの客室。

赤いバラやリボン、りんごのモチーフが随所にあしらわれ、赤と白を基調とした上品で愛らしい部屋が、来場者をハローキティの世界へ引き込みます。

キティの形のベッド

とくに目を引くのは、奥の部屋に置かれた白いグランドピアノ。ハローキティが将来なりたいと考えている「ピアニスト」や「詩人」という夢を、客室のインテリアとして表現しているといいます。

白いグランドピアノ

ハローキティと一緒に写真を撮れるスポットもあり、キャラクターの物語やプロフィールを知っていると、より細部まで楽しめる作りこみがされています。

キティお気に入りの詩集

赤と白の上品なインテリア



花とピンクに包まれたマイメロディの客室

マイメロディの客室は、扉を開けた瞬間からやさしいピンク色に包まれる開放感のある内装に。





マイメロディの客室

花や家具、小物に至るまで、マイメロディらしい温かみのあるデザインで統一され、窓の外には、マイメロディたちが暮らすマリーランドの景色が映像で映し出されています。

2階へ続く階段にはクロミの姿が、そして2階にはキティとポムポムプリンの姿を見つけることができます。そのほか、マイメロディのお友達のフラットくんとりすくんもいるので、探してみてくださいね。

シナモロールと雲の上へ！ 爽やかなバスルーム

「大きなお風呂があるお部屋を作りたいな」次のエリアは、そんなシナモロールの夢を叶えたバスルーム。





シナモロールのバスルーム

足を踏み入れると、シナモンが生まれた「遠いお空の雲の上」をイメージし、白とブルーを基調にした爽やかな景色が広がります。

中央には大きなシナモロールのオブジェが設置され、一緒に記念撮影も可能。窓の外にはシナモンの形をした雲も浮かび、頭上から足元まで、ふわふわとした雲の世界に包まれます。

アメニティまでオリジナルデザインで統一されているため、棚や洗面台などの細かな部分にも注目したいところです。また、壁にかけてあるペーパーエアーフレッシュナーは、実際にグッズとして販売されています。

小物もシナモンデザインに

ペーパーエアーフレッシュナー



ネオンが映えるクロミの秘密基地

客室エリアの中でも、ひときわ存在感を放つのがクロミの部屋です。

クロミルーム

テーマは「最高にクールで、最高にキュート」。黒とパープルを基調に、ネオンや蝶、ドクロ、ヴィンテージ調のインテリアを配置し、クロミらしいクールで個性的な雰囲気が表現されています。

ドレッサーはフォトスポットに

ドレッサーやスツールなど、部屋の中には複数の撮影ポイントがあるため、角度やポーズを変えながら楽しめそうです。

クールでキュートを最大限に表現

キキ＆ララとピクニックやダンスを楽しもう

客室エリアを抜けると、ホテルの共用施設をイメージしたエリアへ。最初に現れるのは、キキとララを中心に、サンリオキャラたちと「夜の庭でのピクニック」を楽しむガーデンです。

キキのガーデンで夜のピクニック





キキとララ以外のキャラクターたちもピクニックに参加

ここでは、d'strictが手掛けるインタラクティブ演出を体験できます。テーブルの上にお花のケーキを置くと、目の前の映像が変化。花が咲いたり、キャラクターが登場したりと、魔法のような出来事が起こります。

プロジェクションマッピングで魔法のような演出

展示映像を一方向から眺めるのではなく、自ら働きかけることで演出が始まる点が、d'strictならではの見どころのひとつと言えます。

ガーデンの先には、ララのボールルームが。

四方の壁面に映像が広がり、サンリオキャラクターたちが楽しそうに踊る姿が映し出されます。視界の端まで光と映像に包まれ、キャラクターたちのダンスパーティーに加わったような感覚を味わえます。

ここで踊るキャラクターたちは、ホテルフローリア限定グッズのレンチキュラーマグネットにもデザインされています。

ハンギョドンたちを水中から眺めるプールエリア

プールエリアでは、水中から水面を見上げているような映像演出を楽しめます。





ハンギョドンとプール遊び

スクリーンには、ハンギョドンやさゆりちゃんをはじめ、サンリオキャラクターたちが泳ぐ姿が登場。光が水面で揺らめくように動き、まるで水の中へ潜ったような、不思議で涼しげな感覚をもたらします。

けろけろけろっぴと雨の日を過ごす「ポンド」

けろけろけろっぴをテーマにしたポンドは、にぎやかなボールルームやプールとは雰囲気が一変。雨の日の池をイメージした、静かで落ち着きのあるエリアです。

けろっぴとしっとり楽しむ

天井から傘が吊り下げられた会場内には雨音が響き、池のほとりでのんびりと過ごすキャラクターたちの映像を眺めながら、ゆったりとした時間を過ごせます。

本物の砂と映像が融合するポチャッコのビーチ

最後を飾るのは、ポチャッコが待つプライベートビーチ。

巨大スクリーンには波が寄せ返す海が映し出され、その手前には本物の砂浜が広がります。そして砂浜には、海を眺めるポチャッコと、こちらを向いたキティの姿が。ポチャッコの背中から伝わる哀愁が、ロマンティックな雰囲気を醸し出しています。

砂浜には足を踏み入れることもできるので、夕暮れのリゾートビーチでポチャッコと過ごしているような穏やかな時間を楽しめます。ここは会場内でもとくに没入感が高く、しばらくポチャッコの隣に座って景色を眺めたくなるエリアでした。

カードキーを使ってチェックアウト

すべてのエリアを巡った後は、ホテルステイの締めくくりとなるチェックアウトへ。

チェックイン時に受け取ったカードキーをスキャナーにかざすと、記念のフォトカードが発行されます。カードキーとフォトカードはどちらも持ち帰ることができ、来場した日の思い出を形として残せるのがうれしいポイント。

入口でカードキーを受け取り、館内を巡り、最後にキーを使ってチェックアウトする。一連の流れが物語としてつながっており、単に展示を順番に見るだけではない、特別な“ホテルステイ”を体験できる空間となっています。

韓国でも大人気だった限定グッズを紹介

チェックアウト後のショップには、ソウル開催時も大好評だったホテルフローリア限定グッズが並びます。





オリジナルグッズがずらり

ホテルフローリアの衣装をまとったマイメロディとクロミのぬいぐるみや、ぬいぐるみキーホルダーのほか、ホテルの鍵をイメージしたメタルキーリング、キャラクターごとの香りを表現したペーパーエアフレッシュナーなど、“ホテル”というテーマを生かした商品がそろっています。

ホテルフローリア限定グッズ一覧

ホテルフローリア ぬいぐるみ(マイメロディ／クロミ)：全2種、各5,940円

ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー(マイメロディ／クロミ)：全2種、各2,750円

ホテルフローリア ラゲッジタグ：全5種、各2,640円

ホテルフローリア レンチキュラーマグネット ：全5種、各770円

ホテルフローリア うちわ サンリオキャラクターズ：550円

ホテルフローリア ペーパーエアフレッシュナー：全5種、各1,320円

ホテルフローリア メタルキーリング：全9種、各1,760円

ホテルフローリア バッジ：全10種、各990円

「ホテルフローリア トーキョー」開催概要

展覧会名 ：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー)

：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー) 会期 ：2026年7月15日(水)～2027年5月31日(月)

：2026年7月15日(水)～2027年5月31日(月) 休館日 ：会期中無休

：会期中無休 会場 ：東急歌舞伎町タワー4階

：東急歌舞伎町タワー4階 所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1

：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 営業時間 ：10:00～20:00(最終入場19:30)

チケット料金

平日

一般・大学生 ：2,400円

：2,400円 中高生 ：1,600円

：1,600円 小人(4歳～12歳・小学生) ：1,000円

土・日・祝日

一般・大学生 ：2,600円

：2,600円 中高生 ：1,800円

：1,800円 小人(4歳～12歳・小学生) ：1,200円

※3歳以下は無料です(保護者同伴に限ります)。

※未就学児は、中学生以上の保護者の同伴が必要です。

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