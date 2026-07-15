セブン‐イレブン・ジャパンは、7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』とのコラボレーションフェアを全国のセブン‐イレブン店舗にて7月21日より順次開催する。

本フェアでは、映画の舞台となる「島」をテーマに、作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品を発売。さらに、対象のオリジナル商品の購入で参加できる「映画ちいかわ LINEレシートシリアル応募キャンペーン」や、店舗を巡って参加する「映画ちいかわ LINEスタンプラリーキャンペーン」など、複数のキャンペーンも同時に実施する。

作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品が発売!

本コラボ商品の展開は、作中に登場する食べ物をイメージした商品として2024年より開始しており、今回は『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』から連想した全10品を発売。映画の舞台となる「島」をテーマに、「映画ちいかわ 島二郎のスパイスの効いたカツカレー」や「映画ちいかわ 島二郎の貝汁(あさり出汁)」をはじめ、島ラーメン、フルーツパフェなどをラインアップ。映画と連動した、かわいいオリジナルパッケージにも注目だ。なお、店舗により発売日が前後する場合がある。

映画ちいかわ 島二郎のスパイスの効いたカツカレー

「映画ちいかわ 島二郎のスパイスの効いたカツカレー」は、映画にも登場する「島二郎」のメニューをイメージしたカツカレー。クミンやコリアンダーなどのスパイスを使用し、香り豊かに仕上げた。隠し味には貝だしを加え、スパイスの旨みと調和した奥深いおいしさを楽しめる。

価格:698円(税込753.84円)

発売日:7月19日(日)～順次

販売エリア:全国

映画ちいかわ 島二郎のスパイスの効いたカツカレー

映画ちいかわ 限定島ラーメン まぐろダシのしょうゆ味

「映画ちいかわ 限定島ラーメン まぐろダシのしょうゆ味」は、シーサーが楽しみにしていた限定島ラーメンをイメージした商品。まぐろ節からとったダシを使用したやさしい味わいのしょうゆスープが特長。具材で島の自然を表現。

価格:550円(税込594円)

発売日:7月20日(月)～順次

販売エリア:全国

※地域により規格が異なる。

映画ちいかわ 限定島ラーメン まぐろダシのしょうゆ味

映画ちいかわ くりまんじゅうのソース焼きそば

「映画ちいかわ くりまんじゅうのソース焼きそば」は、くりまんじゅうが食べていたソース焼きそばをイメージした商品。複数のソースを使用し、甘辛さとコクのある味わいに仕上げた。麺がソースとよく絡み、夏の気分を盛り上げる一品だ。

価格:430円(税込464.40円)

発売日:7月20日(月)～順次

販売エリア:沖縄県除く全国

映画ちいかわ くりまんじゅうのソース焼きそば

映画ちいかわ 屋台風たこやき

「映画ちいかわ 屋台風たこやき」は、大きめにカットしたタコを使用し、食べ応えのある仕立てに。屋台をイメージした、かつおだしの風味が感じられるたこやき。

価格:398円(税込429.84円)

発売日:7月20日(月)～順次

販売エリア:全国

映画ちいかわ 屋台風たこやき

映画ちいかわ じゃがバター＆マヨネーズ

「映画ちいかわ じゃがバター＆マヨネーズ」は、ちいかわと島民たちが歌っていた歌詞に登場したメニューをイメージした商品。温めて食べることで、ホクホクとしたじゃがいもにバターとマヨネーズが溶け合いシンプルながら満足感のある味わい。

価格:238円(税込257.04円)

発売日:7月18日(土)～順次

販売エリア:沖縄県除く全国

映画ちいかわ じゃがバター＆マヨネーズ

セブンプレミアム 映画ちいかわ 赤魚の煮付

「セブンプレミアム 映画ちいかわ 赤魚の煮付」は、映画にも登場する赤魚の煮付を再現。骨までまるごと煮付けることで、旨味とコラーゲンが溶けだした味わい深い一品だ。

価格:298円(税込321.84円)

発売日:7月18日(土)～順次

販売エリア:全国

セブンプレミアム 映画ちいかわ 赤魚の煮付

映画ちいかわ 島二郎の貝汁(あさり出汁)

「映画ちいかわ 島二郎の貝汁(あさり出汁)」は、カツカレーとともに登場する「貝汁」をイメージ。あさりやあおさ、豆腐、大根など7種の具材を使用し、あさりの旨味と豊かな香りが広がる一杯だ。カツカレーと合わせることで、作品の世界観をより深く楽しめる。

価格:328円(税込354.24円)

発売日:7月19日(日)～順次

販売エリア:全国

映画ちいかわ 島二郎の貝汁(あさり出汁)

映画ちいかわ あの屋台のケバブチキン

「映画ちいかわ あの屋台のケバブチキン」は、スパイスや赤ワインで漬け込んだ鶏モモ肉をオーブンでじっくり焼きた。クミンやチリパウダーなどを使用した、辛みのあるソースが食欲をそそる。

価格:298円(税込321.84円)

発売日:7月18日(土)～順次

販売エリア:沖縄県除く全国

映画ちいかわ あの屋台のケバブチキン

映画ちいかわ 島フルーツパフェ

「映画ちいかわ 島フルーツパフェ」は、ちいかわたちが大行列に並んでまで食べたフルーツパフェをイメージした一品。糖度の高いアルフォンソマンゴーのピューレを使用したマンゴープリンに、マンゴーダイスやさくらんぼをトッピング。ヨーグルトムースを合わせた、夏にぴったりの爽やかな味わいだ。

価格:345円(税込372.60円)

発売日:7月18日(土)～順次

販売エリア:全国

映画ちいかわ 島フルーツパフェ

映画ちいかわ ピンクパッションピタヤスムージー

価格:380円(税込410.40円)

発売日:7月20日(月)～順次

販売エリア:全国

「映画ちいかわ ピンクパッションピタヤスムージー」は、ピタヤ(ドラゴンフルーツ)を使用した南国気分を感じられるスムージーだ。鮮やかな見た目とトロピカルな味わいが楽しめる。スムージー取扱店舗のみで販売。

映画ちいかわ ピンクパッションピタヤスムージー

ハズレなしのくじ「エニマイくじ」実施

「エニマイくじ ちいかわ～ちいかわと夏の思い出～」を全国の店舗で順次販売する。

価格:税込950.40円

発売日:7月25日(土)～順次

販売エリア:全国

対象商品購入で限定グッズがその場でもらえる!

お菓子やアイスなど4つのカテゴリーを対象に、それぞれセットで同時購入すると「映画ちいかわ」コラボ景品がもらえるキャンペーンを、第1弾・第2弾に分けて実施。景品には、セブン‐イレブン限定のオリジナルチャームやオリジナルドアプレートなどを取り揃えた。

なお、なくなり次第終了、店舗の状況に応じて開始時間が異なる場合がある。

第1弾(実施期間:7月23日(木)10:00～)

セブン‐イレブン限定 オリジナルチャーム(全6種)

内容:対象商品を3個同時購入

対象商品:ロッテチョコ11アイテム

セブン‐イレブン限定 オリジナルマルチクリーナー(全6種)

内容:対象商品を3個同時購入

対象商品:inゼリー12アイテム

第2弾(実施期間:7月30日(木)10:00～)

セブン‐イレブン限定 オリジナルドアプレート(全6種)

内容:対象商品を3個同時購入

対象商品:ハイチュウ9種・ラムネ3種

セブン‐イレブン限定 オリジナルA4クリアファイル(全6種)

実施期間:7月30日(木)10:00～

内容:対象商品を2個同時購入

対象商品:アイス4種

「映画ちいかわ LINEレシートシリアル応募キャンペーン」

LINEミニアプリを活用した「映画ちいかわ LINEレシートシリアル応募キャンペーン」を実施。対象商品を一度に税込100円(または軽減税率の場合、税抜90円)購入するごとに、シリアルナンバーが1つ印字されたレシートを発行。レシートに印字されたシリアルを集めて、キャンペーンサイトから応募フォームにて応募できる。

映画ちいかわオリジナルグッズやセブン‐イレブンのみで使用できるQUOカードPayが当たるキャンペーンだ。その場で当選が分かり、何回でも応募が可能。

今回は、映画のキーとなるキャラクターの「映画ちいかわ ヒトハ・フタバ ルームライトセット」、夏らしい「映画ちいかわ オリジナルアロハシャツ＆パンツ」など、映画の世界観をイメージした賞品が新登場します。対象商品は下記マークが目印だ。

実施期間:2026年7月21日(火)～8月3日(月) ※14日間限定

対象者:セブン‐イレブン・ジャパン LINE公式アカウントを友だち追加および認証のうえ、対象商品を購入した方

【5シリアルで応募】単三電池で光る 映画ちいかわ ヒトハ・フタバ ルームライトセット

島で出会ったヒトハ・フタバのルームライトセット!部屋に飾るだけで「映画ちいかわ」の世界観を楽しめるアイテムだ。

当選人数:100名

【3シリアルで応募】ちいかわハチワレうさぎ柄の3種 映画ちいかわ オリジナルアロハシャツ＆パンツ

ちいかわ、ハチワレ、うさぎのラインアップから、1回の応募につきいずれか1つを選択して応募可能。夏の思い出を彩るアロハシャツ＆パンツ。すべてフリーサイズ。

当選人数:300名(デザイン3種 各100セット)

【1シリアルで応募】セブン‐イレブンのみ使える 映画ちいかわ QUOカードPay 1,000円分

スマートフォンで利用するデジタル形式のQUOカードPay。1シリアルから気軽に参加できる賞品として、映画ちいかわオリジナルデザインで用意。

当選人数:1,000名

「映画ちいかわ LINEスタンプラリーキャンペーン」

LINEミニアプリを活用した「映画ちいかわ LINEスタンプラリーキャンペーン」も開催する。キャンペーン期間中、店舗をまわって二次元コードをスキャンして、ちいかわスタンプを集めると、オリジナルグッズが抽選で当たる。

実施期間:2026年7月21日(火)～8月3日(月) ※14日間限定

対象者:セブン‐イレブン・ジャパン LINE公式アカウントを友だち登録のうえ、必要なスタンプ数分の店舗をめぐった方

※青少年保護育成条例により22時～4時59分は二次元コードを読み取ってもスタンプはもらえない

※不正防止の為、スマホで撮影するなどして該当店舗以外の場所で二次元コードを読み取ってもスタンプはもらえない

※1台紙4個×最大10台紙まで

※キャンペーン詳細はHPを確認のこと

【スタンプ2個でもれなくもらえる】映画ちいかわ オリジナルスマホ壁紙 全10種

スタンプ2個で必ずもらえる景品として、今回限定のオリジナルデザインのスマホ壁紙を10種類用意。壁紙は1～9種目はお好きなデザインから選ぶことができ、10種目はコンプリートをした方に進呈。壁紙のダウンロード期限は2026年8月5日(水)23:59まで

【スタンプ4個で応募で当たる】映画ちいかわ オリジナルラメタンブラー

ちいかわたちがデザインされたオリジナルラメタンブラー。キラキラのラメがかわいい、夏にピッタリなアイテムだ。1枚の台紙につき1回応募可能。最大10回まで応募可能。

当選人数:100名

「映画ちいかわ セブン‐イレブンアプリキャンペーン」

セブン‐イレブンアプリに毎日ログインして、1日1回、1スタンプ獲得。抽選でスムージークーポンやオリジナルグッズが当たる。また、ログイン5回達成でオリジナル壁紙が必ずもらえるキャンペーンだ。

対象者:セブン‐イレブンアプリに登録されている方

実施期間:2026年7月21日(火)～7月31日(金)

抽選期間:2026年7月21日(火)～8月3日(月)

クーポン引換期間:2026年7月21日(火)～8月9日(日)

【ログインスタンプ3個で抽選で当たる】セブンカフェスムージー 100円引きクーポン

当選人数:7万名

【ログインスタンプ5個で必ずもらえる】映画ちいかわ オリジナル壁紙

【ログインスタンプ7個で抽選で当たる】映画ちいかわ セブン‐イレブン限定 マドラー付きコラボデザインコップ

当選人数:100名

条件達成後24時間以内に、セブン‐イレブンアプリ内「お知らせ」に抽選参加または当選に関するご案内を配信する。抽選への参加は1人1回ずつ。

「Xフォロー＆引用ポスト」キャンペーン

セブン‐イレブン・ジャパン公式Xをフォローし、参加条件を満たして引用ポストをすると、抽選で50名に「映画ちいかわ オリジナルデザイン クッション6個セット」をプレゼントする。

応募受付期間:2026年7月21日(火)〜7月27日(月) ※7日間

参加条件:(1)セブン‐イレブン・ジャパン公式X(@711SEJ)をフォロー、(2)「#ちいかわと島の思い出つくっちゃお」とコメントを付けて該当のキャンペーン投稿を引用ポスト

賞品:映画ちいかわ オリジナルデザイン クッション6個セット

当選人数:50名

映画ちいかわ まるで島フルーツタオル(全3種)

セブン‐イレブンの「まるで」シリーズのアイスバーをイメージしたちいかわのポーチ入りタオル。アイスバーが、ちいかわデザインのタオルに変身、パッケージから中身のフォルムまで、再現したリアルな可愛さだ。便利なポーチ付きだから、濡れたタオルの持ち運びも安心。

価格:1,600円(税込1,760円)

発売日:7月31日(金)～順次

販売エリア:一部店舗を除く全国

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