サンリオは、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルによるユニット「はぴだんぶい」の期間限定イベント「はぴだんぶい Voyage 全力なつやすみ 2026」を、8月17日から8月30日まで東京ソラマチ周辺で開催する。

「はぴだんぶい Voyage 全力なつやすみ 2026」

本イベントは、「はぴだんぶい Voyage」をコンセプトに、水辺にゆかりのあるキャラクターが多いはぴだんぶいと、暑い夏を楽しく涼しく過ごせる夏休み企画。会場では、限定商品の販売、周遊型のデジタルスタンプラリー、ウォーターキャノンを使ったスペシャルステージなどを展開する。

「はぴだんぶい Voyage POP-UP STORE」

「はぴだんぶい Voyage POP-UP STORE」

東京ソラマチ2階9番地の特設会場では、「はぴだんぶい Voyage POP-UP STORE」を開催。イベントのキービジュアルを使用した限定商品として、フラットポーチ、フェイスタオル、ジオラマアクリルスタンド、ホロスクエアステッカーなどを販売する。

混雑時には入場制限を行う場合があり、一部商品には購入点数制限が設けられる可能性がある。

デジタルスタンプラリー

あわせて、東京ソラマチや東京ミズマチの各スポットを巡るデジタルスタンプラリー「はぴだんぶい Voyage 全力なつやすみ2026 ーみんなでおでかけー」も実施する。参加者は、サンリオのスマートフォン向けアプリ「Omoide Badge」を活用し、スタート地点の特設会場でカプセルトイを回して“相棒”のフィンガーパペットとマップを入手。その後、対象6スポットを巡ってデジタルバッジを集める。

フィンガーパペット

デジタルスタンプラリーマップ

すべて集めたうえで、コンプリート画面とフィンガーパペットを提示すると、数量限定のアクリルキーホルダーがプレゼントされる。



アクリルキーホルダー

スペシャルステージ

8月22日と23日の2日間には、東京スカイツリータウン1階ソラマチひろばで「はぴだんぶい Voyage 全力なつやすみ 2026 スペシャルステージ」も開催する。

「はぴだんぶい Voyage 全力なつやすみ 2026 スペシャルステージ」

イベントのキービジュアルをあしらった特設ステージで、はぴだんぶいの6キャラクターによるショーを実施。ウォーターキャノンによる水の演出を取り入れた、びしょ濡れで楽しめる夏向けの内容となる。

メインステージエリアへの入場には、7月22日からSanrio+で受け付ける事前抽選チケットが必要。

このほか、東京ソラマチ内にも店舗を構える「212 KITCHEN STORE」では、サンリオキャラクターとのコラボキッチングッズを8月8日から販売。エコバッグやフェイスタオル、ランチプレートなどを全国の店舗と公式ECストアで展開する。

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