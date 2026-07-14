さゆりんごが「私までかわいくなっちゃう!」と大興奮! サンリオキャラたちの"夢のホテル"「ホテルフローリア トーキョー」にキティと登場

ソニー・クリエイティブプロダクツが、韓国で大きな話題を呼んだ「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー)」(クリエイティブプロダクションd'strict企画・共催)を7月15日～2027年5月31日までの期間、東急歌舞伎町タワー4F(東京・新宿)にて開催。それに先駆け、7月14日にプレス限定イベントが開催され、元乃木坂46の松村沙友理が登壇しました。

元乃木坂46の松村沙友理が登壇

本体験型展示イベントは、“サンリオキャラクターが考える夢のホテル”がテーマになった、没入感のあるビジュアル空間。印象的なエントランスロビー、光あふれるボールルーム、本物の砂を使用したビーチ、そしてキャラクターたちのお気に入りのアイテムで彩られた客室などが、全11のテーマで東急歌舞伎町タワー内に出現。韓国でも大人気を博したコンテンツが、日本でも楽しめるようになります。

キャラクターたちのお気に入りのアイテムで彩られた客室などが、全11のテーマで登場している「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo」

プレス限定イベントでは、元乃木坂46の1期生として絶大な人気を集め、現在は女優、ファッションモデル、タレントとして多方面で活躍する松村沙友理がゲストとして登場し、本体験型展示イベントの魅力に迫るトークセッションを開催。

松村は、“本物のホテルのようにチェックインができるルームキー”を見て、「すごくかわいい～! こういうルームキーだったらうれしい」とニッコリ。さらに、「ルームキーのカラーはランダムで渡される」と聞き、「私、乃木坂46時代もいろいろなところへライブで行かせていただいたり、ホテルに泊まったりすることが多かったんですけど、こういうルームキーだったら、もう、毎回うれしいですね。その部屋に行くのが楽しみになりますよね」と話し、「持って帰りたくなっちゃうデザイン。何度も来て集められるんですね」と喜んでいました。

また、“気になった推しのコンテンツ”を問われ、「特に気になったのはシナモロールの雲の世界。シナモンちゃんたちの雲の世界が本当にかわいくて、そこで一緒に写真を撮ったんですけど、(シナモンの)横に並ぶと、私までかわいくなっちゃう! というぐらいの空間でした」と、“あざとかわいい“さゆりんごらしさあふれる発言も。「1つの部屋、1つの部屋が全然違うコンセプトで、全部の部屋で『こっちはこういう感じなんだ! 』というドキドキを感じられ、本当にすごかったです」と感想を語っていました。

ちなみに、リトルツインスターズ・キキとララの“ガーデンパーティ”のエリアでは、“テーブルのケーキを並べるとケーキが色づき、そこにキャラクターが現れる”という仕掛けが。

これについては、「私もちょっとテーブルにケーキを置いてみましたが、すごかったです! 」と振り返り、「その映像もすごいですし、ガーデンの周りの映像も全部キレイで。本当にそういう世界観の中にいるみたい。そこでは、いろいろなサンリオのキャラクターたちが集まってお茶会みたいなのをしていたので、私も一緒にケーキを食べて楽しんじゃいました!」と、後半は作り話を交えながら、ユニークなトークを繰り広げていました。

本物の砂を使用したビーチに立つ松村

ビーチのハローキティに話しかける



「ホテルフローリア トーキョー」開催概要

展覧会名 ：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー)

：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー) 会期 ：2026年7月15日(水)～2027年5月31日(月)

：2026年7月15日(水)～2027年5月31日(月) 休館日 ：会期中無休

：会期中無休 会場 ：東急歌舞伎町タワー4階

：東急歌舞伎町タワー4階 所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1

：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 営業時間 ：10:00～20:00(最終入場19:30)

チケット料金

平日

一般・大学生 ：2,400円

：2,400円 中高生 ：1,600円

：1,600円 小人(4歳～12歳・小学生) ：1,000円

土・日・祝日

一般・大学生 ：2,600円

：2,600円 中高生 ：1,800円

：1,800円 小人(4歳～12歳・小学生) ：1,200円

※3歳以下は無料です(保護者同伴に限ります)。

※未就学児は、中学生以上の保護者の同伴が必要です。

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