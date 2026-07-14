さゆりんごが「私までかわいくなっちゃう!」と大興奮! サンリオキャラたちの"夢のホテル"「ホテルフローリア トーキョー」にキティと登場

ソニー・クリエイティブプロダクツが、韓国で大きな話題を呼んだ「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー)」(クリエイティブプロダクションd'strict企画・共催)を7月15日～2027年5月31日までの期間、東急歌舞伎町タワー4F(東京・新宿)にて開催。それに先駆け、7月14日にプレス限定イベントが開催され、元乃木坂46の松村沙友理が登壇しました。

  • 元乃木坂46の松村沙友理が登壇

    元乃木坂46の松村沙友理が登壇

本体験型展示イベントは、“サンリオキャラクターが考える夢のホテル”がテーマになった、没入感のあるビジュアル空間。印象的なエントランスロビー、光あふれるボールルーム、本物の砂を使用したビーチ、そしてキャラクターたちのお気に入りのアイテムで彩られた客室などが、全11のテーマで東急歌舞伎町タワー内に出現。韓国でも大人気を博したコンテンツが、日本でも楽しめるようになります。

  • キャラクターたちのお気に入りのアイテムで彩られた客室などが、全11のテーマで登場している「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo」

    キャラクターたちのお気に入りのアイテムで彩られた客室などが、全11のテーマで登場している「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo」

プレス限定イベントでは、元乃木坂46の1期生として絶大な人気を集め、現在は女優、ファッションモデル、タレントとして多方面で活躍する松村沙友理がゲストとして登場し、本体験型展示イベントの魅力に迫るトークセッションを開催。

松村は、“本物のホテルのようにチェックインができるルームキー”を見て、「すごくかわいい～! こういうルームキーだったらうれしい」とニッコリ。さらに、「ルームキーのカラーはランダムで渡される」と聞き、「私、乃木坂46時代もいろいろなところへライブで行かせていただいたり、ホテルに泊まったりすることが多かったんですけど、こういうルームキーだったら、もう、毎回うれしいですね。その部屋に行くのが楽しみになりますよね」と話し、「持って帰りたくなっちゃうデザイン。何度も来て集められるんですね」と喜んでいました。

  • 「こういうルームキーだったらうれしい!」と松村

    「こういうルームキーだったらうれしい!」と松村

また、“気になった推しのコンテンツ”を問われ、「特に気になったのはシナモロールの雲の世界。シナモンちゃんたちの雲の世界が本当にかわいくて、そこで一緒に写真を撮ったんですけど、(シナモンの)横に並ぶと、私までかわいくなっちゃう! というぐらいの空間でした」と、“あざとかわいい“さゆりんごらしさあふれる発言も。「1つの部屋、1つの部屋が全然違うコンセプトで、全部の部屋で『こっちはこういう感じなんだ! 』というドキドキを感じられ、本当にすごかったです」と感想を語っていました。

ちなみに、リトルツインスターズ・キキとララの“ガーデンパーティ”のエリアでは、“テーブルのケーキを並べるとケーキが色づき、そこにキャラクターが現れる”という仕掛けが。

  • リトルツインスターズ・キキの “ガーデンパーティ”のエリア

    リトルツインスターズ・キキの “ガーデンパーティ”のエリア

これについては、「私もちょっとテーブルにケーキを置いてみましたが、すごかったです! 」と振り返り、「その映像もすごいですし、ガーデンの周りの映像も全部キレイで。本当にそういう世界観の中にいるみたい。そこでは、いろいろなサンリオのキャラクターたちが集まってお茶会みたいなのをしていたので、私も一緒にケーキを食べて楽しんじゃいました!」と、後半は作り話を交えながら、ユニークなトークを繰り広げていました。

  • 展示を見た松村は「(自分も)サンリオのキャラクターたちのお茶会に参加した」と虚言を繰り出し、報道陣から笑いを誘っていた

    展示を見た松村は「(自分も)サンリオのキャラクターたちのお茶会に参加した」と虚言を繰り出し、報道陣から笑いを誘っていた

  • 本物の砂を使用したビーチに立つ松村

    本物の砂を使用したビーチに立つ松村

  • ビーチのハローキティに話しかける

    ビーチのハローキティに話しかける

「ホテルフローリア トーキョー」開催概要

  • 展覧会名：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー)
  • 会期：2026年7月15日(水)～2027年5月31日(月)
  • 休館日：会期中無休
  • 会場：東急歌舞伎町タワー4階
  • 所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1
  • 営業時間：10:00～20:00(最終入場19:30)

チケット料金

平日

  • 一般・大学生：2,400円
  • 中高生：1,600円
  • 小人(4歳～12歳・小学生)：1,000円

土・日・祝日

  • 一般・大学生：2,600円
  • 中高生：1,800円
  • 小人(4歳～12歳・小学生)：1,200円

※3歳以下は無料です(保護者同伴に限ります)。
※未就学児は、中学生以上の保護者の同伴が必要です。

(c) 2026 SANRIO CO., LTD. (APPROVAL NO. P180519-3)

さゆりんごが「私までかわいくなっちゃう!」と大興奮! サンリオキャラたちの"夢のホテル"「ホテルフローリア トーキョー」にキティと登場
【新作ガシャポン】サンリオキャラ&お星さまのカラフルな「マルチチャーム」発売!
【新作ガシャポン】サンリオキャラのきらきらなチャームやコンパクトコレクション登場!
【新作ガシャポン】日焼けキティも!ぷっくりかわいい「クリアバッグ」発売!
【しまむら】アベイルに「あひるのペックル」登場!「きたきたきた」「散財の予感w」と話題に - 日焼けビジュも
サンリオ、キャラクターたちがショップスタッフになりきった「Mini Sanrioシリーズ」発売 - ショップ55周年記念を続々展開
【再販】サンリオ新作 めじるしアクセサリーは、メンダコになりきっちゃう!?「サンリオキャラクターズ～なりきりメンダコ～ めじるしアクセサリー」登場 | マイナビニュース
サンリオ「肩ズン」シリーズ、第2弾はポチャッコハンギョドンらが仲間入り!「めちゃめちゃにかわいい」と話題
【今日から】サブウェイ×「はぴだんぶい」コラボスタート! 特典や対象商品など詳細をチェック
【ファミマ】夏を満喫する「はぴだんぶい」の限定グッズが最高!「こんがりポチャッコかわいいな〜」「タンブラーも可愛いやん」と話題
【神コラボ】マクドナルド、ハッピーセットに「シナモロール」が登場! 「さすがに可愛すぎる」「コンプしたいレベル」とSNS歓喜
ポチャッコが「おしゃべりぬいぐるみ」シリーズに登場! 70以上のセリフを収録
関連画像をもっと見る