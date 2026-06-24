タカラトミーアーツ ガチャ公式(@Play_Gacha)が、6月4週より発売される「サンリオキャラクターズ ファッションリング オーロラコレクション」の意外な使い方を紹介し、SNSで注目を集めています。

こちらが、指輪ガチャ「サンリオキャラクターズ ファッションリング オーロラコレクション」です。ラインアップは、クリアver.の「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」に加え、オーロラクリアver.の「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」の全10種類。指にはめてお出かけすれば、注目を集めること間違いなしです!

しかし、会社や学校に付けて行くわけにはいきませんよね。そこでタカラトミーアーツ ガチャ公式が提案したのは、こんな使い方。

なんと、薬用リップにシンデレラフィットするのだとか。これは可愛い! リップを塗るたびに気分も上るし、自分のものという目印にもなりますよね。さらに、置いたときにコロコロ転がる“リップあるある“を防げる効果もありそう。ダブルではめちゃうのもあり!

こちらは、クリアver.とオーロラクリアver.のクロミちゃんをダブル使いするという贅沢な使い方(笑)。双子みたいで可愛い! また、チューブタイプのリップにもフィットするのだとか。

リップ以外のコスメや、ちょっと太めのペンなどにもフィットするかもしれませんね。こんなに可愛くていろいろ使えるのに、1回300円とリーズナブルなのも嬉しいポイント。気になる方は、カプセルトイコーナーで探してみてくださいね。