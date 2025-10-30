タレントの関根勤が25日、公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を更新。韓国のテレビドラマを「泣ける」と大絶賛した。

関根勤

「本当に涙が止まらないシーンがあった」

関根は、Netflixで配信中の『ナビレラ～それでも蝶は舞う～』について言及。2021年に韓国で放送された同作は、かつて諦めた夢に挑戦しようとする70歳のドクチュルと、彼にバレエの指導をする23歳のチェロクが、厳しい現実に直面しながらバレリーノを目指すヒューマンドラマだ。

関根は、「これいいんですよ」「みんなの成長記なんですよ」と勧め、チェロク役のソン・ガンについて、「ものすごい筋肉質だから、あんなバレエダンサーいないんですよね。でも、彼のバレエがすごいきれいなんですよ」と称賛した。

また、「僕もう、本当に涙が止まらないシーンがあった」と振り返った関根。そのシーンを思い出しながら「俺、もう泣いた泣いた」と明かし、「俺、本当に今泣いてきちゃった」と話しながら手で涙をぬぐっていた。