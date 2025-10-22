タレントの関根勤が14日、公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を更新。韓国で大ヒットしたドラマを熱弁した。

関根勤

「一回やめた」「もう一回観てみよう」

「Netflixのおすすめ作品を教えてほしい」と聞かれ、2017年に韓国で放送された『あやしいパートナー～Destiny Lovers～』を挙げた関根。最初は、ラブコメディだと思っており、「明るい感じですごい面白くて」と話したが、「出会いからいろいろあって、ラブコメみたいで。一回やめたの。なんだ～好みじゃないな～って」と途中離脱。しかし、他に観る作品がなく、「もう一回観てみよう」と視聴を再開したところ、「珍しくハマっちゃった」と打ち明けた。

チ・チャンウク演じる敏腕検事とナム・ジヒョン演じる司法修習生が、ラブコメディを繰り広げながら、ミステリー要素も交錯する同作。関根は、「観てたら、どんどん事件に巻き込まれていって、ラブコメの要素がなくなってきて。どんどんサスペンス的なストーリーになっていく。怖いんですよ」と紹介しつつ、「いろんなことがあるなか、ラブコメで2人が結ばれるか結ばれないかが入ってくる。この具合がちょうどいい。いい頃合いなんですよ。応援したくなる。事件解決してくれ! っていうのと、うまくいけよ! って」とドハマりした理由を告白。

また、ヒロインのジヒョンについて、関根は、「稲村亜美ちゃんみたいな雰囲気の子」という印象だったが、「演技があまりにもうまくて。表情がクルクル変わって。特にコメディタッチがうまい」「調べたら、子役時代から賞獲ってるのよ。芦田愛菜ちゃんみたいな人だった。筋金入りのうまい人だった」とビックリ。さらに、「彼女の演技、途中で真似してましたもん。どっかで取り入れようと思って」と打ち明け、「できれば共演したい!」と熱烈オファーも。最後は、「ストーリーが、ここまでよじれて作るか!? ってぐらいよじれてるの。うまくできてるね。見事!」と絶賛して締めくくっていた。

『あやしいパートナー～Destiny Lovers～』はNetflixのほか、Prime Video、U-NEXT、DMM TV、Lemino、Huluなどでも配信中。