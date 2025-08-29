お笑いタレントの宮川大輔が15日、YouTubeチャンネル『千原ジュニアYouTube』にゲスト出演。メガネをかけるようになったきっかけを明かした。

宮川大輔

「テレビ出るときに、今もそうなんですけど…」

若手時代の話題になり、「ジュニアさんがレーシックかなんかしはって。“このメガネいらんわ”って。後輩が何人かいて、じゃんけんで僕が勝って。黒縁のやつと、銀縁の色が入ったやつをくれはった」というエピソードを語った宮川。「テレビ出るときに、今もそうなんですけど……。知らん人と目と目を合わせてしゃべると緊張してた」と前置きしつつ、「そのときに、ジュニアさんにもらったメガネあるわと思って。カバンの中に入ってたんで」と打ち明けた。

不慣れなテレビ収録で、「それをかけてやったら、一個フィルターが入ってるというか」と緊張がほどけたと言い、それからメガネをかけるようになったという。ジュニアが、「俺らは変な感覚やったもん。俺が遊びであげたやつを、なんでかけてテレビ出てるんや!? って。今は、メガネと言えば……になってるけど、最初は違和感しかなかった」と当時の心境をぶっちゃけると、宮川は、「メガネキャラになったのは、ジュニアさんのおかげ」だと感謝していた。